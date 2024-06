Поне четвърт век затвор за убийците на нидерландски журналист

Н идерландски съд постанови дълги присъди затвор за трима мъже за убийството на високопоставения криминален журналист Петер Р. де Врис - убийство, което шокира страната, предаде АФП.

Двама мъже получиха присъди от 28 години за това, че са застреляли Де Врис и са шофирали колата за бягство. Друг получи 26 години за ролята си в планирането на убийството. Популярният журналист бе застрелян посред бял ден на оживена улица в Амстердам през юли 2021 г., което предизвика огромна скръб.

Dutch journalist Peter R. de Vries has been brought to the hospital with severe wounds after being shot in Amsterdam, #Netherlands tonight. I am appalled by this horrible news, a terrible blow to #mediafreedom. I hope @PeterRdeV will recover and that justice will take its course. pic.twitter.com/BpNns1lCP6