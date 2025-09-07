Свят

Министър-председателят на Япония Шигеру Ишиба подаде оставка, кой ще го замести

Кои са възможните кандидати за поста му

7 септември 2025, 14:04
Министър-председателят на Япония Шигеру Ишиба подаде оставка, кой ще го замести
Премиерът на Япония Шигеру Ишиба подаде оставка   
Източник: БТА/AP

Японският премиер Шигеру Ишиба заяви в неделя, че е взел решение да подаде оставка, с което открива възможност за продължителен период на политическа парализа в нестабилен момент за четвъртата по големина икономика в света, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

68-годишният Ишиба е разпоредил на своята Либералнодемократическа партия (ЛДП) – която управлява Япония почти през цялата следвоенна епоха – да проведе извънредни вътрешни избори за лидер, съобщи той на пресконференция, добавяйки, че ще продължи да изпълнява задълженията си, докато бъде избран негов наследник.

Откакто пое властта преди по-малко от година, Ишиба наблюдава как управляващата му коалиция губи мнозинството си и в двете камари на парламента

заради недоволството на избирателите от растящите разходи за живот.

До неделя той отказваше да се оттегли след поредната изборна загуба на горната камара през юли. Вместо това се съсредоточаваше върху договарянето на търговско споразумение със Съединените щати относно митата на президента Доналд Тръмп, които разтърсиха критично важната автомобилна индустрия на Япония и хвърлиха сянка върху слабия растеж.

„След като Япония подписа търговското споразумение, а президентът подписа изпълнителната заповед, ние преминахме ключово препятствие“, каза Ишиба с треперещ от емоция глас.

„Бих искал да предам щафетата на следващото поколение“.

Безпокойството около политическата несигурност доведе до разпродажби на японската йена и държавни облигации миналата седмица, като доходността на 30-годишните облигации достигна рекорден връх в сряда.

Спекулациите около съдбата на Ишиба се засилиха след решението на ЛДП да насрочи гласуване за понеделник относно провеждането на извънредни лидерски избори.

Койзуми и Такаичи сред възможните наследници

Докато нов лидерски вот може да добави трудности за икономиката, вече засегната от американските мита, пазарите се концентрират повече върху възможността Ишиба да бъде заменен от привърженик на по-свободна фискална и парична политика – като ветерана от ЛДП Санае Такаичи, която критикуваше повишаването на лихвените проценти от Японската централна банка. Ишиба победи Такаичи с малка разлика на балотажа за лидер на ЛДП миналата година.

Шинджиро Койзуми – харизматичен политик и син на бивш премиер, който доби популярност като земеделски министър в кабинета на Ишиба с мисия да овладее растящите цени – е друг възможен наследник.

„Предвид политическия натиск върху Ишиба след поредните изборни загуби на ЛДП, оставката му беше неизбежна“,

коментира Кадзутака Маеда, икономист в изследователския институт Meiji Yasuda.

„Що се отнася до потенциалните наследници, Койзуми и Такаичи се разглеждат като най-вероятни кандидати. Докато от Койзуми не се очакват сериозни промени, позицията на Такаичи за разширена фискална политика и внимателният ѝ подход към вдигането на лихвите вероятно ще бъдат подложени на сериозен анализ от финансовите пазари“, добавя Маеда.

Тъй като партията няма мнозинство в нито една от двете камари, не е гарантирано, че следващият лидер на ЛДП автоматично ще стане премиер.

Анализатори посочват, че който и да оглави партията, може да избере да свика предсрочни избори, за да получи мандат. Докато опозицията остава разпокъсана, крайнодясната, антиимигрантска партия „Сансейто“ отбеляза сериозни успехи на изборите за горна камара през юли, вкарвайки доскоро маргинални идеи в политическия мейнстрийм.

Близо 55% от участниците в анкета на агенция Kyodo, публикувана в неделя, заявяват, че няма нужда от предсрочни избори.

Последното действие на Ишиба като премиер ще бъде финализирането на търговското споразумение със САЩ миналата седмица, според което Япония обещава инвестиции за 550 милиарда долара в замяна на по-ниски мита от страна на президента Доналд Тръмп.

По темата

Източник: Reuters    
Япония политическа криза министър-председател оставка наследници
Последвайте ни
Само за часове: Стотици глобени за средна скорост

Само за часове: Стотици глобени за средна скорост

Никола Цолов стана вицешампион на Формула 3

Никола Цолов стана вицешампион на Формула 3

Пореден протест заради водната криза в Плевен

Пореден протест заради водната криза в Плевен

Нощта, в която Луната кърви: страх, магия и надежда в небето над нас

Нощта, в която Луната кърви: страх, магия и надежда в небето над нас

Плащат ли си хората данъка върху колите и имотите

Плащат ли си хората данъка върху колите и имотите

pariteni.bg
5 породи кучета, които издържат най-малко на жегата

5 породи кучета, които издържат най-малко на жегата

dogsandcats.bg
<p>Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе</p>
Ексклузивно

Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе

Преди 2 дни
Зеленски отговори на Путин за Москва
Ексклузивно

Зеленски отговори на Путин за Москва

Преди 2 дни
Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена
Ексклузивно

Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена

Преди 2 дни
Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата
Ексклузивно

Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата

Преди 2 дни

Виц на деня

– Скъпа, имаме ли нещо за ядене? – Да, мечти и надежди.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Намериха изчезналия от&nbsp;Слънчев бряг румънец</p>

Намериха изчезналия от Слънчев бряг румънец

България Преди 2 часа

Мъжът е в добро здравословно състояние и е открит на пътя Приморско - Бургас

<p>Суетният миньор Теодор-Чикагото влиза в &bdquo;Игри на волята&ldquo; 7</p>

„Игри на волята“ 7: Именити спортисти и суетният миньор Теодор-Чикагото ще се борят за оцеляване

Любопитно Преди 3 часа

Водещите Ралица Паскалева и Павел Николов ще посрещнат четири племена на Арената

<p>Какво е състоянието на пребития в Русе полицейски шеф</p>

Какво е състоянието на пребития в Русе полицейски шеф

България Преди 4 часа

Четиримата младежи, обвинени за нападението над директора на Областната дирекция на МВР в Русе, остават за постоянно в ареста

Принцесата на Уелс Катерин отново е в отбора на брюнетките

Принцеса Кейт отново е в отбора на брюнетките

Любопитно Преди 4 часа

Принцесата на Уелс беше с нова драматична руса прическа само преди няколко дни

<p>Отвличания от извънземни или фалшиви спомени: Къде е истината?</p>

Отвличане от извънземни или трик на ума: Едно земно обяснение на близките срещи

Любопитно Преди 6 часа

Фолклористи откриват множество теми в разказите за отвличания, които присъстват в човешките истории от векове

АЕЦ "Запорожие"

Удар по АЕЦ „Запорожие“, Русия обвинява Украйна

Свят Преди 6 часа

Ударът е станал на 300 метра от реакторен блок

<p><span class="cf0">Русия удари сградата на министерския съвет на&nbsp;Украйна</span></p>

Русия удари главната правителствена сграда на Украйна за първи път

Свят Преди 6 часа

В столицата Киев руските удари тази нощ са убили най-малко двама души, сред които и двумесечно бебе

<p>Започва засичането на средна скорост от днес</p>

Започва засичането на средна скорост от днес

България Преди 7 часа

Броят на сертифицираните отсечки достигна 22 на 5 септември. Вижте кои са те

<p>Лято през септември &ndash; до 33 градуса в неделя</p>

Лято през септември – до 33 градуса в неделя

България Преди 7 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Паметникът на Георги Марков в София

7 септември: Цената на свободата – покушението над Георги Марков

Любопитно Преди 7 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

<p>Ясна е причината за катастрофата на фуникуляра в Лисабон</p>

Скъсан кабел причинил катастрофата на фуникуляра в Лисабон

Свят Преди 15 часа

Шестнадесет души загинаха, а около 20 бяха ранени, когато единият от вагоните дерайлира в сряда вечерта

Кои са големите победители на филмовия фестивал във Венеция

Кои са големите победители на филмовия фестивал във Венеция

Любопитно Преди 15 часа

Джим Джармуш спечели престижната награда „Златен лъв“ със своята нежна комедия за семейството и остаряването „Баща, майка, сестра, брат“

Нови протести в Сърбия след полицейско насилие в Нови Сад

Нови протести в Сърбия след полицейско насилие в Нови Сад

Свят Преди 16 часа

Тази вечер в цяла Сърбия бяха обявени нови протести в отговор на полицейското насилие снощи на протестите в Нови Сад

Неразказаната история на Хераклея Синтика: Град, съсипан от катаклизми

Неразказаната история на Хераклея Синтика: Град, съсипан от катаклизми

Любопитно Преди 16 часа

Въпреки години са останали незаличените следи от ужаса на разрушенията, предизвикани от унищожително земетресение

Тържествена заря-проверка в Пловдив за 140-годишнината от Съединението на България

Тържествена заря-проверка в Пловдив за 140-годишнината от Съединението на България

България Преди 17 часа

В 20:30 часа на площад „Съединение“ в града пред едноименния паметник започва тържествена заря-проверка

Трагедия в Царево: Чех загина на място след удар със скутер

Трагедия в Царево: Чех загина на място след удар със скутер

България Преди 17 часа

Мотоциклетистът е починал на място

Всичко от днес

От мрежата

Каква храна да даваме на куче с анемия

dogsandcats.bg

Котката ми ме събужда през нощта - как да се справя

dogsandcats.bg
1

Кой е единственият пътуващ параход-музей на Балканите

sinoptik.bg
1

Бяло бебе алпака се роди в Бургас

sinoptik.bg

Каква жена си според древния египетски хороскоп?

Edna.bg

„Загубата на девствеността беше напредък в кариерата ми" и още мисли за секса от звездите

Edna.bg

Хьонес: Байерн е победителят на трансферния пазар, никога нямаше да платим 150 млн. за Виртц

Gong.bg

Левски попиля ЦСКА при 16-годишните със 7:0, падна гол от центъра

Gong.bg

Момчето, което обичаше Бог: Папа Лъв XIV канонизира Карло Акутис - първия светец от поколението милениал (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Слънчево и топло в неделя, температури до 33 градуса

Nova.bg