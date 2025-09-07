Министър-председателят на Япония Шигеру Ишиба подаде оставка, кой ще го замести

Японският премиер Шигеру Ишиба заяви в неделя, че е взел решение да подаде оставка, с което открива възможност за продължителен период на политическа парализа в нестабилен момент за четвъртата по големина икономика в света, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

68-годишният Ишиба е разпоредил на своята Либералнодемократическа партия (ЛДП) – която управлява Япония почти през цялата следвоенна епоха – да проведе извънредни вътрешни избори за лидер, съобщи той на пресконференция, добавяйки, че ще продължи да изпълнява задълженията си, докато бъде избран негов наследник.

Откакто пое властта преди по-малко от година, Ишиба наблюдава как управляващата му коалиция губи мнозинството си и в двете камари на парламента

заради недоволството на избирателите от растящите разходи за живот.

До неделя той отказваше да се оттегли след поредната изборна загуба на горната камара през юли. Вместо това се съсредоточаваше върху договарянето на търговско споразумение със Съединените щати относно митата на президента Доналд Тръмп, които разтърсиха критично важната автомобилна индустрия на Япония и хвърлиха сянка върху слабия растеж.

„След като Япония подписа търговското споразумение, а президентът подписа изпълнителната заповед, ние преминахме ключово препятствие“, каза Ишиба с треперещ от емоция глас.

„Бих искал да предам щафетата на следващото поколение“.

Безпокойството около политическата несигурност доведе до разпродажби на японската йена и държавни облигации миналата седмица, като доходността на 30-годишните облигации достигна рекорден връх в сряда.

Спекулациите около съдбата на Ишиба се засилиха след решението на ЛДП да насрочи гласуване за понеделник относно провеждането на извънредни лидерски избори.

Койзуми и Такаичи сред възможните наследници

Докато нов лидерски вот може да добави трудности за икономиката, вече засегната от американските мита, пазарите се концентрират повече върху възможността Ишиба да бъде заменен от привърженик на по-свободна фискална и парична политика – като ветерана от ЛДП Санае Такаичи, която критикуваше повишаването на лихвените проценти от Японската централна банка. Ишиба победи Такаичи с малка разлика на балотажа за лидер на ЛДП миналата година.

Шинджиро Койзуми – харизматичен политик и син на бивш премиер, който доби популярност като земеделски министър в кабинета на Ишиба с мисия да овладее растящите цени – е друг възможен наследник.

„Предвид политическия натиск върху Ишиба след поредните изборни загуби на ЛДП, оставката му беше неизбежна“,

коментира Кадзутака Маеда, икономист в изследователския институт Meiji Yasuda.

„Що се отнася до потенциалните наследници, Койзуми и Такаичи се разглеждат като най-вероятни кандидати. Докато от Койзуми не се очакват сериозни промени, позицията на Такаичи за разширена фискална политика и внимателният ѝ подход към вдигането на лихвите вероятно ще бъдат подложени на сериозен анализ от финансовите пазари“, добавя Маеда.

Тъй като партията няма мнозинство в нито една от двете камари, не е гарантирано, че следващият лидер на ЛДП автоматично ще стане премиер.

Анализатори посочват, че който и да оглави партията, може да избере да свика предсрочни избори, за да получи мандат. Докато опозицията остава разпокъсана, крайнодясната, антиимигрантска партия „Сансейто“ отбеляза сериозни успехи на изборите за горна камара през юли, вкарвайки доскоро маргинални идеи в политическия мейнстрийм.

Близо 55% от участниците в анкета на агенция Kyodo, публикувана в неделя, заявяват, че няма нужда от предсрочни избори.

Последното действие на Ишиба като премиер ще бъде финализирането на търговското споразумение със САЩ миналата седмица, според което Япония обещава инвестиции за 550 милиарда долара в замяна на по-ниски мита от страна на президента Доналд Тръмп.