Япония е постигнала напредък в преговорите за митата със САЩ

Я пония е постигнала определен прогрес на петия кръг търговски преговори с американските власти, целящи прекратяване на митата, които вредят на икономиката на островната държава, заяви главният търговски пратеник на страната Рьосей Аказава, цитиран от Ройтерс.

Japan trade negotiator Akazawa says he made progress in US tariff talks https://t.co/yKR0TDs6By https://t.co/yKR0TDs6By