Японският премиер ще подаде оставка

Я понският премиер Шигеру Ишиба планира да обяви оставката си до края на следващия месец, съобщи днес, 23 юли, в. "Майничи".

Ишиба се сблъсква с нарастваща опозиция от страна на собствената си Либерално-демократическа партия заради намерението си да остане на власт въпреки тежкото поражение на управляващата коалиция в изборите за Камара на съветниците (горната камара на японския парламент) в неделя, отбелязва Reuters.

