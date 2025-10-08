Лоялно куче спаси 86-годишна баба, паднала при разходка

Е дно отдадено куче упорито отказа да последва служителите, които се опитаха да го върнат у дома, докато не ги заведе до изчезналата възрастна майка на собственика му, която беше колабирала по време на късна нощна разходка.

Заместник от шерифския офис на окръг Оукалуса отговори на обаждане на 25 септември, съобщаващо за изчезнал възрастен човек в Дестин, Флорида. Един разтревожен мъж чакаше на прага си, докато обясняваше, че 86-годишната му съпруга не се е върнала от разходка с кучето на техния син, според кадри от телесна камера.

„Тя никога не се бави повече от 10 или 15 минути. Сега мина почти час. Вече е над час“, каза разстроеният мъж.

Заместник Девън Милър скоро откри свободно разхождащото се куче Йори по улицата. Тя спря колата си и поздрави разтревоженото куче, което бързо я обсипа с целувки.

„Къде е твоята мама? Покажи ми къде е мама“, подкани го Милър.

Йори се обърна и започна да води Милър в тъмния квартал, все още с влачеща се каишка. Малко по-късно Милър откри възрастната жена, лежаща на тротоара. Жената не се вижда в кадрите, но Милър я описва като „будна и в съзнание“ с възможна травма.

„Йори не искаше да си тръгне. Продължаваше да се връща при мен. Той дотича до колата ми и аз му казах да ме заведе при мама, и той се върна тук“, обясни Милър на обърканата жена.

„Добро момче. Много добро момче. Аз дори не съм неговият собственик. Аз съм му баба. О, ти си толкова добро момче“, похвали жената.

Кучето бързо беше наградено с така необходимите му гушки и целувки.