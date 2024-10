Полицейски служител в Охайо беше “нападнат” от гигантска надуваема тиква

П олицейски служител в Охайо беше “нападнат” от гигантска надуваема тиква насред улицата, докато се опитваше да я премахне и да освободи трафика, каза полицията.

Неидентифицираният служител от полицейското управление на Бей Вилидж в Охайо - разположено на около 24 км. западно от Кливланд - е изпратен в района на Улф Роуд и Садлър Роуд, за да отстрани грамадната тиква, според изявление на Бей Вилидж Полицейско управление.

На кадри, заснети от камерата на полицейската му кола, той може да бъде видян да шофира към грамадната надуваема украса за Хелоуин, която заема цяла лента от пътя, преди да излезе и да се приближи до нея в опит да разчисти улицата.

В този момент полицаят бе нападнат от празничната украса и за негово съжаление губи битката. Тиквата, носена от вятъра, се преобръща върху полицейския служител и го покрива изцяло, преди да кацне точно пред автомобила му. Наложило се подкрепление да пристигне на "местопрестъплението".

“За щастие нито един служител (или тикви) не са пострадали по време на инцидента”, каза полицейското управление на Bay Village.

PUMPKIN PURSUIT: Police officers from Bay Village, Ohio, were hunting down a runaway inflatable pumpkin when they were “attacked” by the gigantic Halloween display. “Luckily, no officers (or pumpkins) were harmed during the event,” the police department said. pic.twitter.com/ezoGO28WlZ