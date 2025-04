Появиха се фалшиви публикации в профила на чешкия премиер в X

Ф алшиви постове се появиха във вторник сутрин в акаунта на чешкия премиер Петър Фиала в социалната мрежа X, предаде Ройтерс.

Сред публикуваните вследствие на атаката фалшиви постове има информация за руско нападение срещу чешки войници, уточни говорителката на правителството.

Hackers attacked Czech Prime Minister Petr Fiala’s social media on Tuesday, including by publishing a fake post that said troops had been attacked by the Russian army, CTK reported https://t.co/EvE5g7pY8W