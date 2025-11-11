Свят

Погребват ги живи: Невиждана бруталност в Ал Фашир

Цивилните в град Ал Фашир в Судан са изложени на невиждани жестокости

11 ноември 2025, 06:46
Погребват ги живи: Невиждана бруталност в Ал Фашир
Източник: БГНЕС

М асови екзекуции, изнасилвания, брутално насилие - цивилните в град Ал Фашир в Судан са изложени на невиждани жестокости. Десетки милиони в страната са застрашени от глад - най-голямата хуманитарна катастрофа в света, съобщи Deutsche Welle.

Десетки хиляди хора в Ал Фашир да изложени на невиждани жестокости, след като градът бе завладян от милициите RSF ("Сили за бързо реагиране"), които от две години и половина водят война със суданската армия. Преценките на ООН гласят, че в Ал Фашир, столицата на Северен Дарфур, са блокирани около 150 000 души.

Междувременно бе съобщено, че милициите RSF са приели предложението за хуманитарно примирие, направено от посредническа група под ръководството на САЩ. В същото време судански военен представител е заявил пред агенция Асошиейтед прес, че суданската армия ще се съгласи на примирие само ако то включва оттегляне от цивилните райони и предаване на оръжията.

Екзекуции, зверства, сексуално насилие

Преди това координаторката на спешната помощ на ООН за Судан Денис Браун заяви пред германската обществена медия АРД, че разполага с достоверни сведения за сексуално насилие и екзекуции на невъоръжени цивилни лица в Ал Фашир. Световната здравна организация също разполага с проверена информация за масови убийства на хора в последната останала болница в Ал Фашир. Над 460 души са били избити там, съобщава Браун.

Суданският адвокат по човешки права Моханед Елнур потвърждава пред германската медия, че в града се извършват най-тежки нарушения на човешките права. Според него има дори случаи на хора, погребани живи, а милициите заснемат жестокостите на видео и след това ги публикуват. Сцените са ужасяващи, казва още адвокатът.

Една от причините за безграничната жестокост е обстоятелството, че на военнопрестъпницитев Судан отдавна не им се търси съдебна отговорност. "Безнаказаността в продължение на повече от две десетилетия е причина за много от престъпленията в Судан." Докато не бъде потърсена отговорност, ще има и следващи престъпления, убеден е адвокатът. Според него същите извършители още преди две десетилетия са извършвали геноцид, военни престъпления и престъпления срещу човечеството в Дарфур.

Междувременно обвинителите на Международния наказателен съд в Хага обявиха, че започват разследване след последните сведения за престъпления в Ал Фашир. За Моханед Елнур това е добър знак, тъй като Международният наказателен съд все пак осъди един от отговорните за геноцида в Дарфур преди повече от 20 години.

"Някои може да кажат, че това е твърде закъсняла справедливост, но хората в Дарфур истински се зарадваха на присъдата. Тя им даде чувството, че това може да излекува раните им", обяснява Елнур пред АРД.

Кои държави са замесени?

Но какво трябва да се направи, за да бъде сложен край на бруталната война и на страданията на населението? Елнур се обявява най-вече за международен натиск върху участниците. Включително върху държавите, които оказват подкрепа на двете воюващи страни.

Така например суданската армия получава подкрепа от Египет и от Иран, посочва АРД. А за Обединените арабски емирства се смята, че доставят оръжие на милициите RSF. Емирствата отричат, но Моханед Елнур е категоричен: "САЩ и другите държави трябва да попречат на Обединените арабски емирства да разпалват войната", казва адвокатът и добавя, че трябва да се попречи и на Иран, Египет и Саудитска Арабия да подпомагат воюващите страни. Това се отнася и за Турция, казва още Елнур. "В противен случай войната ще продължи още дълго."

Според адвоката престъпления извършва не само RSF, но и суданската армия. По неговите думи тя използва глада като оръжие във войната и бомбардира селища с цивилни граждани.

21 милиона са заплашени от глад

Международната инициатива IPC, която е основната глобална организация за наблюдение на глада, междувременно потвърди, че в части от Судан населението гладува. Не само в Северен Дарфур, но и в други региони на страната: над 375 000 души са засегнати от най-тежката степен на хуманитарна катастрофа, а 21 милиона са заплашени от глад.

Най-голямата хуманитарна катастрофа в света - така ООН описва положението в Судан. А краят на страданията така и не се вижда.

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
