"Не мога да си позволя да спася и двамата близнаци": Войната в Судан остави една майка с невъзможен избор

Според ООН три милиона деца под петгодишна възраст са остро недохранени

16 октомври 2025, 12:44
"Не мога да си позволя да спася и двамата близнаци": Войната в Судан остави една майка с невъзможен избор
Т ума не е яла от дни. Тя седи мълчаливо, очите й са замъглени, докато гледа безцелно из болничното отделение. В ръцете й, неподвижна и силно недохранена, лежи тригодишната й дъщеря Масаджед. Тума изглежда безчувствена към плача на другите малки деца около нея, предаде ВВС

„Иска ми се да заплаче“, казва 25-годишната майка, гледайки дъщеря си. „Не е плакала от дни.“

Болницата „Башаер“ е една от последните функциониращи болници в суданската столица Хартум, опустошена от гражданската война, която бушува от април 2023 г. Мнозина са пътували с часове, за да стигнат тук за специализирани грижи. Отделението за недохранване е пълно с деца, твърде слаби, за да се борят с болестите, а майките им са до леглата им, безпомощни. Плачът тук не може да бъде успокоен и всеки вик реже дълбоко.

Тума и семейството й били принудени да избягат, след като сблъсъците между суданската армия и паравоенните Сили за бърза подкрепа (RSF) достигнали дома им на около 200 км югозападно от Хартум. „[RSF] взеха всичко, което имахме – парите и добитъка ни – направо от ръцете ни“, казва тя. „Избягахме само с живота си.“

Без пари и храна децата на Тума започнали да страдат. Тя изглежда зашеметена, докато разказва за стария им живот. „В миналото домът ни беше пълен с доброта. Имахме добитък, мляко и фурми. Но сега нямаме нищо.“

Судан в момента преживява една от най-тежките хуманитарни кризи в света. Според ООН три милиона деца под петгодишна възраст са остро недохранени. Останалите болници са претоварени. Болницата „Башаер“ предлага грижи и основно лечение безплатно. Въпреки това животоспасяващите лекарства, необходими за децата в отделението за недохранване, трябва да бъдат платени от семействата им.

Масаджед е близначка, тя и сестра й Манахил били доведени в болницата заедно. Но семейството можело да си позволи антибиотици само за едно дете. Тума трябвало да направи невъзможния избор – избрала Манахил.

„Иска ми се и двете да се възстановят и да растат“, гласът й се пречупва от мъка, „и да мога да ги гледам как ходят и играят заедно, както преди. Просто искам и двете да оздравеят“, казва Тума, прегръщайки умиращата си дъщеря. „Сама съм. Нямам нищо. Имам само Бог.“

Процентът на оцеляване тук е нисък. За семействата в това отделение войната е отнела всичко. Те са останали без нищо и без средства да купят лекарствата, които биха спасили децата им. Докато си тръгваме, лекарят казва, че нито едно от децата в това отделение няма да оцелее.

В целия Хартум животът на децата е пренаписан от гражданската война. Това, което започна като избухване на боеве между сили, лоялни на двама генерали – началникът на армията ген. Абдел Фатах ал-Бурхан и лидерът на RSF Мохамед Хамдан Дагало, известен като Хемедти – скоро обхвана града. В продължение на две години – до март миналата година, когато армията си върна контрола – градът беше скован от война, докато съперничещите бойци се сблъскваха.

Хартум, някога център на култура и търговия на бреговете на река Нил, се превърна в бойно поле. Танкове навлязоха в кварталите. Изтребители ревяха над главите. Цивилните бяха хванати между кръстосан огън, артилерийски обстрели и удари с дроновежа както оплакване за загубеното, така и тиха надежда, че един ден може наистина да се върне у дома.

Суданска гражданска война Хуманитарна криза Недохранване на деца Деца във война Разрушен Хартум Ампутации от война Разселени семейства Липса на медицински грижи Загубено детство Сили за бърза подкрепа RSF
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 3 дни
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 3 дни
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 3 дни
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 3 дни

Учени създадоха "универсален" бъбрек за всяка кръвна група

Учени създадоха "универсален" бъбрек за всяка кръвна група

Свят Преди 15 минути

Само в САЩ 11 души умират всеки ден, чакайки бъбречна трансплантация

<p>Първият вот на недоверие срещу френското правителство се провали</p>

Френският премиер Льокорню оцеля след първия вот на недоверие

Свят Преди 20 минути

Решението на министър-председателя да отмени временно пенсионната реформа му спечели подкрепата на депутати от левицата

<p>От затвора Брендо плати дълга си към Румъния, прекратиха дело срещу него</p>

От затвора Брендо платил 50 хил. леи на Румъния за разноски по делото срещу него за трафик на кокаин

България Преди 37 минути

Банев е осъден на 10 г. и 6 месеца затвор в Букурещ през 2017 г. за заловени 51 кг от скъпата дрога, Радослав Атанасов от групировката му признал, че е доставил пратката

Милионите на ангелите - кои модели на Victoria’s Secret печелят най-много

Милионите на ангелите - кои модели на Victoria’s Secret печелят най-много

Любопитно Преди 50 минути

Victoria’s Secret от години служи като трамплин за множество модели, издигнали се до световна слава

Експерти: Не се доверявайте на изкуствен интелект за инвестиции, рискът е огромен

Експерти: Не се доверявайте на изкуствен интелект за инвестиции, рискът е огромен

България Преди 1 час

Съветът на КФН е никога да не споделяте лични данни с онлайн платформи, базирани на ИИ

"ДПС - Ново начало" внесе законопроект за отказ от охраната на НСО

"ДПС - Ново начало" внесе законопроект за отказ от охраната на НСО

България Преди 1 час

Промяната е в отговор на заявката на президента Румен Радев, че има желание да се откаже от охраната си, но законът не му позволява

Напрежение в редиците на "Величие": Ивелин Михайлов обмисля изключване на депутати

Напрежение в редиците на "Величие": Ивелин Михайлов обмисля изключване на депутати

България Преди 1 час

Причината е, че те са се регистрирали в зала, въпреки решение на парламентарната група

<p>Най-умният човек на света, разгадал формата на Вселената, се появи след 15 години&nbsp;</p>

Най-умният човек на света - математикът Григорий Перелман, разгадал формата на Вселената, се появи след 15 години

Свят Преди 1 час

Перелман прекратява контактите си с академичните среди, заявявайки, че е разочарован от "етичните стандарти" в математическата общност

Ток удари дете, покатерило се на електрически стълб в село край София

Ток удари дете, покатерило се на електрически стълб в село край София

България Преди 1 час

Пострадалото момче е настанено за лечение в столична болница с 26% изгаряне и опасност за живота

"Никога не бях истински обичана": Дженифър Лопес разкри най-болезнената истина за мъжете си

"Никога не бях истински обичана": Дженифър Лопес разкри най-болезнената истина за мъжете си

Любопитно Преди 1 час

56-годишната актриса беше изключително откровена за връзките си в интервю

След обилните валежи: Каква е ситуацията по Южното Черноморие

След обилните валежи: Каква е ситуацията по Южното Черноморие

България Преди 1 час

Няма данни за бедстващи или пострадали хора, съобщиха от Община Царево

Разводът на века между магнат и президентска дъщеря за милиард долара

Разводът на века между магнат и президентска дъщеря за милиард долара

Свят Преди 2 часа

Бракът на двойката се разпадна през 2015 г., след като Чей призна, че е станал баща на дете от любовницата си

Подуправителят на здравната каса е с отнети правомощия

Подуправителят на здравната каса е с отнети правомощия

България Преди 2 часа

Правата на Момчил Мавров са ограничени заради проверка на дейността на дирекциите и административните структури на Касата

Бременната в деветия месец Жасмин Тукс откри ревюто на Victoria’s Secret

Бременната в деветия месец Жасмин Тукс откри ревюто на Victoria’s Secret

Любопитно Преди 2 часа

Жасмин е била част от всяко модно ревю на легендарната марка бельо от 2012 до 2018 г.

Том Круз

Том Круз и Ана де Армас се разделиха - искрата угасна

Любопитно Преди 2 часа

„Том и Ана си прекарваха добре заедно, но времето им като двойка изтече. Те ще останат добри приятели“, заяви източник, близък до двойката

Герт Вилдерс

Едноличната власт на Герт Вилдерс - и какво означава това за Нидерландия

Свят Преди 2 часа

Как най-малката партия в Европа се превърна в най-голямата политическа сила в страната

