Ужас, свлачище погълна над 1000 души в Судан

Н ад 1000 души са загинали при свлачище в село в суданския регион Дарфур, съобщи суданска бунтовническа групировка, която контролира района, цитирана от АП.

Това е едно от най-тежките природни бедствия в страната досега. По думите на бунтовниците селището е било "напълно заличено от лицето на земята". Трагедията се е разгиграла в неделя в село Тарасин, в Централен Дарфур, след продължили няколко дни проливни дъждове.

Лидерът на групировката Абдел Уахид Нур призова международната общност и ООН за спешна помощ, тъй като "бедствието е сериозно и би било трудно да се опише с думи".

Правителственият Суверенен съвет на Судан изрази съболезнования за смъртта на жителите и обяви, че са вече мобилизирани всички възможни ресурси за подпомагане на района.

Местен фермер разказа, че в последните седмици валежите били изключително интензивни, а районът около Тарасин бил най-силно засегнат. "Селото и жителите му просто изчезнаха. Това е трагедия, каквато никога досега не сме преживявали", каза той.

Селото се намира в централната част на планините Мара - вулканичен масив, чийто най-висок връх достига над 3000 метра. Регионът, признат за част от световното природно наследство, се отличава с по-ниски температури и значително по-силни валежи в сравнение с околните райони.