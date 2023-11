Погребани от 8 дни: Спасители пробиват нови тунели, за да спасят затрупани работници

С пасителите в Индия разглеждат нови възможности за спасяването на 41 работници, блокирани в тунел през последните осем дни.

Наложило се е да се разработят нови планове, след като работата по прокарването на метални тръби през отломките е била спряна, а спасителните екипи са били изтеглени, след като в петък от тунела се е чуло пропукване.

Длъжностните лица казват, че планират да пробият два паралелни тунела, които биха могли да осигурят "път за бягство" на работниците.

Тунелът в процес на строителство в Утаракханд се срути след свлачище.

Uttarkashi (Uttarakhand) Tunnel Rescue | Inside visuals of the tunnel as rescue operation continues.



(Pics Source: Working Staff)

Инцидентът стана сутринта на 12 ноември в окръг Утаркаши в северния щат. Скоро след това е установен контакт със затрупаните мъже и оттогава им се осигуряват кислород, храна и вода.

Обяснявайки последните спасителни усилия, секретарят по управление на бедствията в Утаракханд Ранджит Синха заяви пред информационна агенция ANI, че "работят по два странични тунела отстрани на основния тунел за бягство".

Досега спасителите са пробивали навътре от устието на тунела. Сега се полагат усилия за пробиване и от другата страна на тунела, за да се достигне до работниците.

Федералният министър на магистралите и пътищата Нитин Гадкари посети мястото в неделя и заяви, че спасителните операции могат да продължат "два до три дни".

Uttarakhand tunnel collapse: Rescuers look at new options to save trapped workers

Като обясни, че работата в хималайския терен е сложна, той каза, че в момента се работи с две машини за пробиване на шнекове (винтов транспортьор за насипни материали-бел.ред.)

Първата машина пробиваше и работеше добре, тъй като пластът беше мека почва, но срещаше проблеми, когато влизаше в контакт със скали, каза той, като добави, че експертите са разрешили тази неизправност.

Все още не е ясно кога властите ще подновят пробиването през отломките в устието на тунела, но спасителните екипи съобщиха пред ВВС, че са докарани нови машини, за да започнат работа.

Инсталирана е шестинчова резервна "спасителна" тръба (малко над 15 сантиметра-бел.ред.) за изпращане на сготвена храна на работниците. Досега са им предоставяни сухи плодове, ориз и ядки.

Food being supplied through pipe line to people trapped in tunnel in Uttarkashi district of Uttarakhand #TunnelCollapse

Медицинският служител, който е в контакт с хванатите в капан работници, казва пред ВВС, че трима от тях са се оплакали от дизентерия и им се изпращат лекарства по хранителната тръба.

В събота се стигна до гневен сблъсък между семействата на затрупаните работници и тези, които наблюдават спасителната операция. Семействата организираха протест и по-рано миналата седмица, като поискаха от длъжностните лица да ускорят сондирането.

Междувременно министър-председателят Нарендра Моди увери семействата, че "федералните и щатските спасители работят безпроблемно" за спасяването на работниците.

"Моралът на блокираните работници трябва да се поддържа", каза той.

Като част от мащабната спасителна операция се подготвя и хълмът на върха на тунела, за да се освободи място за сондажното оборудване. Служители на индийските железници, които наблюдават тази работа, заявиха пред ВВС, че теренът там е неравен и труден.

Тунелът "Силкяра" в Утаркаши е част от амбициозния проект на индийското правителство за магистрала, която да подобри връзките между известните поклоннически места в Утаракханд.

В този планински щат, където се намират няколко хималайски върха и ледници, се намират някои от най-свещените места за индусите.