Почина вокалистката на Роксет Мари Фредриксон

В окалистката на шведската група "Роксет" - Мари Фредриксон почина на 61-годишна възраст, съобщиха шведски медии.

Съоснователката на популярната група е починала в понеделник сутринта, след продължително заболяване.

"С дълбоко прискърбие съобщаваме, че една от най-големите ни и обичани певици си отиде от този свят", пишат близки на изпълнителката.

Дуото прекрати концертите си през 2016 г. като поясни, че причината са лекарски препоръки към певицата. През 2002 г. тя е диагностицирана с мозъчен тумор. Следва продължително лечение и групата се завръща на сцената през 2011 г.

"Роксет" е основана през 1986 г. от Фредриксон и Пер Гесле и беше известна с хитовете "It Must Have Been Love", "Joyride", "Listen To Your Heart".

Последният концерт на групата в България беше през 2015 г.

Очаквайте подробности!

