Почина легендарният американски баскетболист Дик Барнет

Д ик Барнет, който спечели две титли в Националната баскетболна асоциация с тима на Ню Йорк Никс, почина на 88-годишна възраст, съобщиха от клуба.

Причини за кончината на Барнет не бяха посочени, но той си е отишъл от този свят в съня си в старчески дом в град Ларго, щата Флорида.

Барнет бе част от баскетболната "Зала на славата" както заради изявите си в НБА, така и заради спечелената титла в Колежанското първенство с тима на Тенеси Стейт, който става първото висше учебно заведение за чернокожи, което печели националния студентски шампионат.

