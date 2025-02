Почина един от най-известните музикални продуценти

Ъ рв Готи, музикалният продуцент, създал хитове за Ja Rule, Ashanti, DMX и Дженифър Лопес, почина на 54-годишна възраст.

Най-известен като основател на звукозаписния лейбъл Murder Inc., неговият характерен стил на смесване на хип-хоп ритми с плавни R&B мелодии оформи звученето на класациите в края на 90-те и началото на 2000-те години.

Като текстописец и продуцент неговите мултиплатинени хитове включват дуетите на J-Lo и Ja Rule Ain't It Funny и I'm Real, парчетата на Ashanti Foolish и Always on Time и What's Luv на Fat Joe.

„Хората се объркват, защото тя се продава като поп музика. Но ние правим преди всичко черна музика“, казва той пред Guardian през 2002 г.

Причината за смъртта не е обявена, но музикалният магнат се е борил с проблеми, свързани с диабета, и в началото на 2024 г. е претърпял нещо, което е описано като „лек инсулт“.

По това време представители на Готи заявиха, че той е променил диетата си и е „успял да се възстанови напълно“.

Irv Gotti, cofounder of Murder Inc. Records, has died at the age of 54, according to The Hollywood Reporter.



The famed record executive and producer's cause of death is as yet unknown. Earlier today, it was reported that Irv suffered a stroke several days ago. This is the second… pic.twitter.com/wzJuU9GhZR — XXL Magazine (@XXL) February 6, 2025

Роден е като Ървинг Лоренцо в Холис, Куинс, през 1971 г. Кариерата му започва като продуцент на нюйоркския MC Mic Geronimo под псевдонима DJ Irv.

Големият му пробив е през 1996 г., когато участва в дебютния албум на Джей Зи - Reasonable Doubt. Рапърът го кръщава „донът на хип-хопа“, като го преименува на Ърв Готи във връзка с мафиотския бос Джон Готи.

Следващият му ход е да подпише договор с рапъра DMX, който има грапав глас, с легендарния рап лейбъл Def Jam Records.

Лейбълът се намира в тежък период на развитие и губи позиции в сравнение с лъскавия и амбициозен лейбъл Bad Boy Inc на Шон Комбс. DMX беше антипод на стила на Комбс - изчистен, суров и свързан с улицата.

Дебютният му албум „It's Dark and Hell is Hot“, чийто изпълнителен продуцент е Готи, се продава в четири милиона копия в САЩ и дава началото на хип-хоп класиката Ruff Ryders' Anthem.

Той спасява и репутацията на Def Jam.

„Когато бяхме на колене, Ърв ни разгорещи и спаси задниците ни“, казва Лиор Коен, който е изпълнителен директор на лейбъла от 1998 до 2004 г., а сега е ръководител на музикалния отдел на YouTube.

Признавайки успеха му, Коен дава на Готи собствен лейбъл, който той управлява заедно с брат си Крис.

Двамата избират името Murder Inc, след като гледат документален филм за едноименната нюйоркска организирана престъпна група от 20-ти век - преценявайки, че могат да издават хитови записи по същия начин, по който техният престъпен синдикат е издавал хитове за убийства.

It’s a sad day for Hip Hop as we’ve lost one of its greatest visionaries according to The Hollywood Reporter and TMZ. 💔



As the co-founder of Murder Inc. Records, Irv Gotti shaped an era—delivering timeless hits, iconic anthems, and launching legendary careers that left an… pic.twitter.com/srhYmOPBf2 — BET (@BET) February 6, 2025

Първият им партньор е Ja Rule, който постига огромен търговски успех с хитове като Holla Holla, Livin' It Up, Always On Time и британския номер едно Wonderful.

Готи открива и певицата Ашанти като тийнейджърка и я свързва със своите рап изпълнители, за да я поръси с мелодичен фееричен прах.

Като солова изпълнителка тя също има поредица от хитове в топ 10 в началото на 2000-те години с песни като Foolish, Rock Wit U и Only U.

Готи получава „Грами“ за копродуцирането на едноименния дебют на Ашанти през 2002 г., който печели наградата за най-добър съвременен R&B албум.

Murder Inc също така вдъхва доверие на музикалната кариера на Дженифър Лопес, като популярните ремикси на I'm Real и Love Don't Cost A Thing придават на нейните пенливи поп хитове градски характер.

Като цяло Готи е признат за продуцент на 28 американски хита, сред които на Мери Джей Блайдж, Фет Джо и Кание Уест.

Кариерата му претърпява крах в средата на 2000-те години, след като ФБР нахлува в офисите на Murder Inc в рамките на разследване на предполагаеми връзки с наркобарона Кенет „Supreme“ Макгриф.

Готи и брат му са обвинени в пране на пари, но по-късно са оправдани по всички обвинения.

Обвиненията са част и от дългогодишната вражда между Готи и рап звездата 50 Cent.

Като част от заповедта за обиск федералните следователи твърдят, че МакГриф и служителите на Murder Inc са планирали да убият рапъра като отмъщение за песента Ghetto Qu'ran от 2000 г., в която подробно е описано криминалното минало на МакГриф.

Преди това се твърди, че един от сътрудниците на 50 Cent е ограбил Джа Рул в Ню Йорк, което е предизвикало серия от разнопосочни песни и пререкания между двамата, завършили с кавга в звукозаписно студио, където 50 Cent е бил намушкан с нож.

Рапърът от Murder Inc Блек Чайлд пое отговорността за нападението, като заяви, че това е било акт на самозащита.

По-късно 50 Cent омаловажава тежестта на инцидента, но продължава да отправя нападки към Готи и Murder Inc през цялата си кариера.

„Творчески войник"

След противоречията Готи преименува Murder Inc на The Inc. Той подписва договор с певицата и автор на песни Ванеса Карлтън и продължава да издава албуми на Ашанти, но лейбълът трудно достига предишната си слава.

През юли миналата година Готи беше съден за сексуално посегателство и изнасилване от анонимно момиче, което заяви, че е имала връзка с музикалния магнат между 2020 и 2022 г.

Чрез адвоката си Готи категорично отхвърли обвиненията, като заяви, че те „представляват обида за жените, които наистина са претърпели насилие“.

