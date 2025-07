Почина бивш президент на Нигерия

Б ившият нигерийски президент Мухамаду Бухари почина на 82-годишна възраст, предаде Асошиейтед прес, като се позова на неговия прессекретар.

Той съобщи, че Бухари е починал днес в Лондон, където се е лекувал през последните седмици заради неуточнени проблеми със здравето.

Новината бе потвърдена от говорител на сегашния държавен глава Бола Тинубу, цитиран от Ройтерс.

JUST IN| Former Nigerian president Muhammadu Buhari has died at the age of 82.



According to BBC, Buhari died at a Clinic in London where he has been hospitalised since April.



He was Nigeria’s president from 2015 until May 2023.



Reporter: Allexer Namundjembo

Source: BBC News pic.twitter.com/yQyOyq3ejh