Почина актьорът Том Сайзмор

А мериканският актьор Том Сайзмор, известен с ролите си във филмите "Спасяването на редник Райън" и "Жега", почина на 61-годишна възраст, съобщи мениджърът му, цитиран от Би Би Си.

Сайзмор се прочу през 90-те години на миналия век, като често играеше поддържащи роли на яки мъжаги - обикновено военни, полицаи или престъпници. Участвал е в известни филми като "Родени убийци", "Пърл Харбър" и "Блек Хоук".

Актьорът имаше проблеми с наркотиците и получи присъда за домашно насилие.

