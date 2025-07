Плюшено мече с човешка кожа шокира Калифорния - полицията разследва извратена шега

П люшено мече, което изглежда като увито в човешка кожа, беше оставено на тротоар в Калифорния, стряскайки местните жители и властите, които започнаха разследване на ужасяващата находка, смятана за извратена шега, пише New York Post .

Властите в окръг Сан Бернардино се отзоваха на сигнал за човешки останки, оставени пред заведение за бързо хранене на Bear Valley Road около обяд в неделя, според местни медии.

На място те откриха плюшено мече, седнало на тротоара. То обаче нямаше обичайната мека козина, характерна за детските играчки, а вместо това бе покрито с почти човешка кожа, стегната и зашита към тялото му.

Мечето има човешки устни, нос и очни кухини на мястото, където би трябвало да са очите. Изглеждаше сякаш е било зашито почти хирургически, сякаш някой психопат е отстранил кожата на човек и я е прехвърлил върху плюшена играчка.

Външната част на магазина беше отцепена, докато полицията разследваше стряскащото откритие, съобщи KTLA.

По време на разследването се появи версия, че мечето най-вероятно е било поставено като шега. Продавачът в Etsy „DarkSeedCreations“ пое отговорност за реквизита от филм на ужасите.

„Да, аз създадох мечето от новинарското видео. Да, това е екранната снимка на моя магазин в Etsy, която се появи в новините. Да, изпратих това мече на клиент в Викторвил, Калифорния, миналата седмица. Да, все още може да се поръча. Не, не знаех какви са намеренията на купувача и не участвах в никаква шега от другия край на страната“, написа потребителят във Facebook.

DarkSeedCreations е магазин в Etsy с рейтинг 4,5 звезди и предлага различни зловещи продукти, покрити с „човешка“ кожа - от вратовръзки с лица до бейзболна шапка за 100 долара.

„Средно голямо плюшено мече, покрито с произволни участъци кожа. Идеално за гушкане или за скриване в нечие легло, всяко мече е с оригинален дизайн“, гласи описанието на плюшената играчка, подобна на тази, намерена в магазина за хранителни стоки.

В магазина има и други странни артикули, като яйца с фалшиви очни ябълки вътре, „барокова рамка във формата на скелет“ и играчка-блокче с азбука и пенис отгоре, озаглавена „c–kblock“.

Потребителят управлява магазина вече осем години.

