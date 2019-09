Т ричленно семейство, което попаднало в плен на бушуващ водопад, беше спасено, след като пуснало бутилка със SOS съобщение надолу по реката.

Къртис Уитсън, неговата приятелка и 13-годишният му син били на екскурзия в централна Калифорния през юни. Планът им бил да следват река Арройо Секо през каньон, докато стигнат до водопада.

При водопада се спуснали по въже и отишли до къмпинг. Но на третия ден от похода тримата се оказали без изход в тясна част на каньона, където стените са с височина 15 метра от двете страни.

Въжето, което Уитсън очаквал, че ще е там, го нямало, което означава, че не могат да се спуснат или излязат. За да бъде ситуацията още по-безизходна водата на водопада се спускала твърде бързо.

"Сърцето ми отиде в петите, когато разбрах, че обемът на водата е просто твърде опасен, за да направи възможно бързото спускане", заяви Уитсън пред Си Ен Ен.

Без обхват на телефоните и никакви други хора наоколо, Уитсън написал съобщение на касова бележка: "Заседнали сме тук при водопада. Потърсете помощ, моля", пише в бележката.

