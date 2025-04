Пикачу срещу Ердоган: Как анимационният герой стана символ на протестите в Турция

А нимационният герой Пикачу се превърна в символ на протестите срещу президента Реджеп Ердоган в Турция. Преди няколко дни видеоклип, на който се вижда как човек, облечен в костюм на популярния герой, бяга от полицията в Анталия, стана вирален в социалните мрежи, пише Deutsche Welle.

Протестиращият навярно е облякъл костюма, за да прикрие самоличността си, но оттогава Пикачу започна да се появява на протестите из цяла Турция - на плакати и като плюшени играчки.

A familiar figure was spotted running from police with a crowd of protesters in Antalya, Turkey.



A person dressed as Pikachu ran alongside demonstrators, who have gathered in various cities in opposition to the arrest of Istanbul's mayor. https://t.co/vAXy7Izvt4 pic.twitter.com/0rAYMRoDX3