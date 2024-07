Балони с боклук и кей поп: Южна Корея с пропаганда по високоговорителите по границата си с КНДР

Ю жнокорейската армия реши да възобнови „пълномащабното излъчване“ на пропаганда срещу режима в Пхенян по високоговорители по цялата си граница със Северна Корея, след като днес от северната ѝ съседка отново бяха изпратени балони с боклук, предадоха световните агенции.

Властите посъветваха хората да не докосват падащите отпадъци, които достигнаха район северно от столицата Сеул, след като пресякоха границата, и да докладват за тях на местните власти и полицията.

