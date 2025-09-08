Свят

Петима убити и седем тежко ранени при стрелба в Йерусалим

Нито една въоръжена групировка не пое незабавно отговорност за атаката, но "Хамас" приветства нападението

Обновена преди 29 минути / 8 септември 2025, 12:06
Жан-Клод Юнкер: Тръмп и Путин биха искали Европа да бъде разединена

Жан-Клод Юнкер: Тръмп и Путин биха искали Европа да бъде разединена
Полша откри отломки от неидентифициран обект до границата с Беларус

Полша откри отломки от неидентифициран обект до границата с Беларус
Тръмп планира нов разговор с Путин

Тръмп планира нов разговор с Путин

"Хамас" разглежда предложенията на САЩ за спиране на огъня в Газа
Десетки хиляди подкрепиха Болсонаро срещу процеса за преврат

Десетки хиляди подкрепиха Болсонаро срещу процеса за преврат
Тръмп с последно предупреждение към

Тръмп с последно предупреждение към "Хамас" за заложниците
Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака

Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака
Зеленски съобщи за четири жертви след масираните руските удари в Украйна

Зеленски съобщи за четири жертви след масираните руските удари в Украйна

П етима души бяха убити, а седем тежко ранени при нападение с огнестрелно оръжие, извършено от палестински нападатели в Йерусалим, съобщиха израелската полиция и парамедици.

Спешната служба "Маген Давид Адом" уточни, че сред загиналите са трима мъже на около 30 години, една жена на 50 години и мъж също на около 50 години. Девет души с огнестрелни рани са откарани в местни болници, както и още трима, пострадали от счупени стъкла.

По данни на израелската полиция двама "терористи" са открили огън срещу автобусна спирка на кръстовище "Рамот" в северните покрайнини на града. На място въоръжен охранител и цивилен отвърнали на стрелбата и "неутрализирали" нападателите, предаде BBC

Нито една въоръжена групировка не пое незабавно отговорност за атаката, но "Хамас" приветства нападението.

Полицията съобщи, че районът е отцепен и се охранява от голям брой служители на реда. Екипи по обезвреждане на взривни устройства проверяват за допълнителни заплахи, докато криминалисти събират доказателства.

Междувременно премиерът Бенямин Нетаняху провежда оценка на ситуацията с ръководителите на силите за сигурност след атаката, съобщиха от кабинета му. 

Стрелба Източен Йерусалим Израел Жертви Убити Ранени Атака Спешна помощ Маген Давид Адом Болници
Последвайте ни

По темата

Франция - Крахът на правителството на Франсоа Байру изглежда неизбежен

Франция - Крахът на правителството на Франсоа Байру изглежда неизбежен

Петима убити и седем тежко ранени при стрелба в Йерусалим

Петима убити и седем тежко ранени при стрелба в Йерусалим

Различни версии: Какво крият записите от побоя над шефа на МВР-Русе?

Различни версии: Какво крият записите от побоя над шефа на МВР-Русе?

Лейди Гага и Ариана Гранде триумфираха на музикалните награди на MTV

Лейди Гага и Ариана Гранде триумфираха на музикалните награди на MTV

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Това е новото 911 Turbo S, най-мощното 911. Ever

Това е новото 911 Turbo S, най-мощното 911. Ever

carmarket.bg
Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград
Ексклузивно

Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград

Преди 17 часа
Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)
Ексклузивно

Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)

Преди 14 часа
Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака
Ексклузивно

Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака

Преди 13 часа
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия
Ексклузивно

Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия

Преди 16 часа

Виц на деня

– Пешо, пак ли си пил?! – Не, душата ми просто се е освободила от реалността.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Орбан предрича "хаос" и "бедност", ако проевропейската опозиция спечели следващите избори

Орбан предрича "хаос" и "бедност", ако проевропейската опозиция спечели следващите избори

Свят Преди 30 минути

Догодина Орбан, който е на власт от 2010 г., го очакват едни от най-сложните избори на фона на икономическите проблеми и високата инфлация

Израел Кац заплаши "Хамас" с "ураган"

Израел Кац заплаши "Хамас" с "ураган"

Свят Преди 1 час

Израелската армия продължава да се подготвя за разширяване на операцията

Семейство твърди, че е нападнато от кучетата на княгиня Калина в "Царска Бистрица"

Семейство твърди, че е нападнато от кучетата на княгиня Калина в "Царска Бистрица"

България Преди 3 часа

Семейството е категорично, че ще подаде жалба

Със 120 км/ч: Турски тирове хвърчат по пътя Враца–София

Със 120 км/ч: Турски тирове хвърчат по пътя Враца–София

България Преди 3 часа

„Шофьорите на турските камиони се държаха като мутри от 90-те години на пътя“, заяви шофьор на камион

България и НАТО с мащабно учение за кризи и бедствия

България и НАТО с мащабно учение за кризи и бедствия

България Преди 4 часа

Участие ще вземат около 1200 представители от над 40 държави и организации

След US Open: Иван Иванов и Александър Василев се завръщат в България

След US Open: Иван Иванов и Александър Василев се завръщат в България

България Преди 4 часа

Двамата са част от отбора на България за Купа "Дейвис"

Внимание: Ограничават камионите към София по 3 магистрали днес

Внимание: Ограничават камионите към София по 3 магистрали днес

България Преди 4 часа

Вече са в сила новите правила в Закона за движението по пътищата

Пълно лунно затъмнение: Милиони хора по света наблюдаваха "кървавата луна"

Пълно лунно затъмнение: Милиони хора по света наблюдаваха "кървавата луна"

Любопитно Преди 4 часа

Ето кога ще бъде следващото лунно затъмнение

Доживотен затвор за жената, убила роднини с гъби

Доживотен затвор за жената, убила роднини с гъби

Свят Преди 5 часа

Тя беше призната за виновна по три обвинения

Премиерът Росен Желязков пристигна на официално посещение в Черна гора

Премиерът Желязков на визита в Черна гора

България Преди 5 часа

Ще бъдат подписани два документа за сътрудничество между България и Черна гора

От "Аватар" в реалността: Учени създадоха светещи растения

От "Аватар" в реалността: Учени създадоха светещи растения

Любопитно Преди 6 часа

"Представете си светещи дървета, които заменят уличните лампи“

Мистериозната легенда за „главите от Великденския остров“

Мистериозната легенда за „главите от Великденския остров“

Любопитно Преди 6 часа

Въпреки че е едно от най-отдалечените населени места в света, Великденският остров е постигнал впечатляващо ниво на световна слава

Защо една жена може внезапно да прекрати връзка: 7 сигнала, които сте игнорирали

Защо една жена може внезапно да прекрати връзка: 7 сигнала, които сте игнорирали

Любопитно Преди 6 часа

Защо жените прекъсват връзките внезапно четете в следващите редове

Как и къде изниква "Баварският Версай"

Как и къде изниква "Баварският Версай"

Любопитно Преди 6 часа

Дворецът Херенкимзее е "проектът на живота" на крал Лудвиг II

<p>С какво време ще започнем новата седмица</p>

С какво време ще започнем новата седмица

България Преди 6 часа

Вижте прогнозата за следващите няколко дни

<p>Днес е Рожен &ndash; празникът на Богородица</p>

Днес е Рожен – празникът на Богородица

България Преди 6 часа

Българската православна църква отбелязва Малка Богородица - празник на надеждата, вярата и семейството

Всичко от днес

От мрежата

8 причини, поради които котките атакуват опашките си

dogsandcats.bg

Котката ми ме събужда през нощта - как да се справя

dogsandcats.bg
1

Язовирите с критично ниски нива

sinoptik.bg
1

Лятото си отива, сушата се задълбочава

sinoptik.bg

Трагичната любовна история, вдъхновила филма „Преди изгрев“

Edna.bg

И на астролозите им стана горещо: ето каква прелъстителка е всяка зодия

Edna.bg

Спрягат Станимир Стоилов за националния отбор на Казахстан

Gong.bg

Сериозен проблем застигна Ламин Ямал в Турция (видео)

Gong.bg

Жертви и десетки ранени при стрелба в Йерусалим

Nova.bg

Росен Желязков е на официално посещение в Черна гора

Nova.bg