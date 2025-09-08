Петима убити и седем тежко ранени при стрелба в Йерусалим

П етима души бяха убити, а седем тежко ранени при нападение с огнестрелно оръжие, извършено от палестински нападатели в Йерусалим, съобщиха израелската полиция и парамедици.
Спешната служба "Маген Давид Адом" уточни, че сред загиналите са трима мъже на около 30 години, една жена на 50 години и мъж също на около 50 години. Девет души с огнестрелни рани са откарани в местни болници, както и още трима, пострадали от счупени стъкла.
По данни на израелската полиция двама "терористи" са открили огън срещу автобусна спирка на кръстовище "Рамот" в северните покрайнини на града. На място въоръжен охранител и цивилен отвърнали на стрелбата и "неутрализирали" нападателите, предаде BBC.
Нито една въоръжена групировка не пое незабавно отговорност за атаката, но "Хамас" приветства нападението.
Полицията съобщи, че районът е отцепен и се охранява от голям брой служители на реда. Екипи по обезвреждане на взривни устройства проверяват за допълнителни заплахи, докато криминалисти събират доказателства.
Междувременно премиерът Бенямин Нетаняху провежда оценка на ситуацията с ръководителите на силите за сигурност след атаката, съобщиха от кабинета му.