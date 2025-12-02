Песков: Русия е готова за мир, но всички цели на „специалната военна операция“ трябва да се изпълнят

Г оворителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия е готова за мирни преговори с Украйна, но подчерта, че всички цели на "специалната военна операция" трябва да бъдат изпълнени, предава РБК-Украйна.

Песков направи изявлението си на брифинг за индийските медии преди срещата на върха Русия-Индия в Ню Делхи. Според него Москва оценява положително мирните инициативи на администрацията на САЩ, насочени към намирането на политическо и дипломатическо решение на кризата в Украйна.

"За нас е важно, че Русия остава отворена за мирни преговори. Но чрез тези преговори трябва да постигнем стратегическите си цели и да премахнем основните причини за военната операция", заяви Песков.

Той подчерта, че всякакви споразумения с Украйна трябва да отчитат позицията на Русия и нейните ключови искания.

По-късно днес в Москва ще се състои среща между руския президент Владимир Путин и специалния пратеник на американския лидер Доналд Тръмп, Стивън Уиткоф. Според информацията американските представители нямат одобрението на Сената и не разполагат с традиционна дипломатическа подготовка, но Тръмп ги счита за ефективни посредници, способни да договорят сделката. Посещението на Уиткоф идва след близо две седмици преговори по новия мирен план на САЩ за Украйна.