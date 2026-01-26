Кораб с 350 пътници потъна край Филипините, има жертви

Ф ерибот с повече от 350 души на борда е потънал в южната част на Филипините, като досега спасителите са успели да извадят поне 316 живи пътници и са открили 15 тела, съобщиха днес официални представители, цитирани от Асошиейтед прес.
Корабът „Триша Керстин 3“, ферибот за пътници и товари, е плавал от пристанищния град Замбоанга за южния остров Холо в провинция Сулу с 332 пътници и 27 души екипаж на борда, когато според служители на бреговата охрана явно е получил техническа повреда и е потънал.
At least 13 bodies were recovered and more than 100 people remained missing after an inter-island #ferry carrying more than 300 passengers and crew sank early Monday morning in waters off #Basilan province in the southern #Philippines. Search and rescue operations were ongoing.… pic.twitter.com/lFwIQfU9tJ— CCTV Asia Pacific (@CCTVAsiaPacific) January 26, 2026
Фериботът е потънал при добро време на близо 2 километра от брега. В спасителната операция са се включили кораби на бреговата охрана и военноморските сили, самолет за наблюдение, хеликоптер, както и рибарски лодки, съобщи бреговата охрана.
A ferry carrying 342 passengers sank Monday morning in the southern Philippines, leaving at least eight dead, a local mayor said.— Shanghai Daily (@shanghaidaily) January 26, 2026
There were "8 confirmed casualties" so far from the sinking of the M/V Trisha Kerstin 3, which was traveling to the island of Sulu, Arsina Laja… pic.twitter.com/gAKcRt6keW
Командирът на бреговата охрана Ромел Дуа заяви пред Асошиейтед прес, че корабът е бил проверен преди напускането на пристанището и е нямало признаци за претоварване.
Морските инциденти са сравнително чести във Филипините заради честите бури, зле поддържаните кораби, претоварването и недостатъчния контрол на спазването на изискванията, припомня агенцията. През декември 1987 г. фериботът "Доня Пас" потъна след сблъсък с танкер във Филипините. В трагенията загинаха повече от 4300 души, което е най-тежкият мирновременен морски инцидент в историята.
A ferry with more than 350 people on board sank in the southern Philippines after midnight and rescuers have saved at least 215 passengers and retrieved seven bodies, Philippine officials said Monday, according to media reports. Search and rescue efforts were being done in good… pic.twitter.com/3FfWZ8CSs2— Global Times (@globaltimesnews) January 26, 2026