Свят

Парче от Луната за 25 000 евро: В Нидерландия продават метеорити от Космоса

Аукционът в Маастрихт предлага метеорити от различни части на Космоса, включително екземпляр с тегло 102 килограма

12 ноември 2026, 11:50
Парче от Луната за 25 000 евро: В Нидерландия продават метеорити от Космоса
Изображението е илюстративно   
Източник: БТА
  • Аукционната къща „Хесинк“ в Маастрихт ще предложи на търг 33 обекта от метеорити, Луната и Марс, включително екземпляр с тегло 102 килограма.
  • Началните цени варират от 150 евро до 25 000 евро за парче от Луната.
  • Според директора Брадли Хесинк всички предмети са проверени и сертифицирани, а купувачите получават доживотна гаранция.

Най-големият метеорит от Марс се продаде на търг за 4.3 милиона долара

Тридесет и три извънземни обекта са изложени в близост до площад „Врийтхоф“ в Маастрихт, където аукционната къща „Хесинк“ ще предложи на търг в събота парчета от метеорити, Луната и Марс. Това съобщава Ел1, местна обществена медия.

Според директора на аукционната къща Брадли Хесинк това е уникален за нидерландските стандарти аукцион за метеорити. Предлагат се както малки парчета, така и един почти неподдаващ се на вдигане екземпляр от 102 килограма. Началната цена на най-евтиния метеорит е 150 евро.

По собствените му думи Хесинк не обича „стандартните неща“. Той предпочита да продава творби на световноизвестния художник Банкси или предмети като скелети на динозаври: „луди, необичайни предмети“. Това обяснява и името на предстоящото събитие „ „Космически топки, търгът на метеоритите “.

В колекцията има и парче метеорит, предназначено за стенна декорация. Друг екземпляр е обработен във формата на куб. Това, което се вижда върху него е така нареченият мотив на Видманщетен. „По него може да се разбере, че това е истински метеорит. Никъде на Земята не може да се направи такава имитация,“ обяснява Брадли Хесинк.

Разказвайки за търга, той споменава класическия филм, в който мъж пита жена какво иска и дали да ѝ даде Луната. „Сега имате възможност да подарите на жена си парченце от Луната. Лично аз намирам това за по-красиво от голям камък на пръстен.“ Дали Хесинк също е подарил на жена си парченце от Луната? С усмивка той отговаря: „Нямам пари за това“. Началната цена за парченцето от Луната е 25 000 евро.

Според Хесинк този уникален екземпляр е попаднал някога на Земята след сблъсък на метеорит с Луната. При това отломки са били изхвърлени в космоса и в крайна сметка са се озовали на Земята.

Но как купувачите да са сигурни, че са истински, се пита в телевизионния репортаж. „Всичко е тествано, всичко е проверено, всичко е сертифицирано и се продава с доживотна гаранция от „Хесинк“, казва директорът на аукционната къща, цитиран от обществената медия.

Източник: БТА    
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