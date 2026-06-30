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Путин се сбогува с бившия министър на отбраната Сергей Иванов на траурна церемония в Москва

Руският президент отдаде последна почит на бившия министър на отбраната, починал на 73-годишна възраст

30 юни 2026, 12:31
Путин се сбогува с бившия министър на отбраната Сергей Иванов на траурна церемония в Москва
Източник: БТА

Р уският президент Владимир Путин присъства на церемонията по сбогуване с бившия министър на отбраната Сергей Иванов, която се състоя във вторник в Централната клинична болница в Москва.

По време на траурната церемония Путин отдаде последна почит на Иванов, който беше една от най-влиятелните фигури в руското политическо и военно ръководство през последните десетилетия.

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Путин изпрати в последния му път Сергей Иванов
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Путин изпрати в последния му път Сергей Иванов
Путин изпрати в последния му път Сергей Иванов
Путин изпрати в последния му път Сергей Иванов
Путин изпрати в последния му път Сергей Иванов

Припомняме, че бившият министър на отбраната и специален представител на президента по въпросите на опазването на околната среда, екологията и транспорта Сергей Иванов почина на 73-годишна възраст.

''Сергей Борисович Иванов почина. Почетният президент на Обединената лига на ВТБ почина на 73-годишна възраст. Обединената лига на ВТБ изказва най-дълбоките си съболезнования на семейството, близките, приятелите и колегите на Сергей Борисович Иванов'', обявиха в петък в Telegram.

  • Кой беше Сергей Борисович Иванов?

Сергей Борисович Иванов е роден на 31 януари 1953 г. в Ленинград (днешен Санкт Петербург). Завършва филология в Ленинградския държавен университет със специалност английски и шведски език, след което през 1975 г. постъпва на служба в Комитета за държавна сигурност (КГБ).

Именно в КГБ започва професионалното му познанство с Владимир Путин. Двамата работят в едно и също подразделение в Ленинград, а по-късно кариерите им отново се пресичат във Федералната служба за сигурност (ФСБ), когато Путин оглавява службата, а Иванов става негов заместник.

  • Първият цивилен министър на отбраната

През март 2001 г. Путин назначава Сергей Иванов за министър на отбраната. Така той става първият цивилен, оглавил военното ведомство в съвременната история на Русия. Мандатът му съвпада с продължаващата Втора чеченска война и с началото на мащабни реформи в руската армия.

По време на управлението си Иванов подкрепя модернизацията на въоръжените сили и постепенното увеличаване на дела на професионалните военнослужещи. Същевременно той се превръща в един от най-острите критици на разширяването на НАТО и американските планове за противоракетна отбрана.

Почина Сергей Иванов - дългогодишен доверен човек на Путин

  • Сред най-влиятелните фигури в Кремъл

След като напуска Министерството на отбраната през 2007 г., Иванов е повишен до първи заместник министър-председател, а след това заема поста заместник министър-председател в правителството на Владимир Путин.

През декември 2011 г. става ръководител на президентската администрация - един от най-влиятелните постове в руската държавна йерархия. В този период той е смятан за част от най-тесния кръг около Путин и често е определян като един от най-влиятелните представители на т.нар. „силовици“ - политици с произход от службите за сигурност.

  • Смятан за възможен наследник на Путин

В средата на първото десетилетие на XXI век Сергей Иванов беше сочен като един от най-вероятните наследници на Владимир Путин. В крайна сметка обаче през 2008 г. за президент беше избран Дмитрий Медведев, а политическото влияние на Иванов постепенно започна да отслабва.

През 2016 г. той беше освободен като началник на президентската администрация и назначен за специален представител на президента по въпросите на екологията, транспорта и природозащитната дейност. В началото на 2026 г. напусна и този пост.

  • Един от символите на ерата „Путин“

В продължение на повече от две десетилетия Сергей Иванов заемаше едни от най-високите държавни длъжности в Русия. Бивш офицер от КГБ и ФСБ, министър на отбраната, заместник министър-председател и ръководител на президентската администрация, той беше сред архитектите на руската политика в областта на сигурността през първите години от управлението на Владимир Путин.

Смъртта му бележи края на кариерата на един от най-влиятелните представители на поколението руски държавници, излезли от съветските служби за сигурност и формирали политическия елит на Русия след разпадането на СССР.

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