Папа Лъв XIV проведе първи телефонен разговор с палестинския президент

П апа Лъв XIV разговаря по телефона с палестинския президент Махмуд Абас, съобщи Франс прес, позовавайки се на прессъобщение от Ватикана.

Разговорът се състоя днес - четири дни след смъртоносния израелски удар по католическа църква в Газа – и бе първият на Лъв XIV с Абас, откакто оглави Светия престол.

По време на разговора папата поднови призива си за пълно зачитане на международното хуманитарно право, подчертавайки задължението за защита на цивилното население и на светите места, както и забраната за безразборна употреба на сила и принудително разселване на хора, се посочва в съобщението от Светия престол.

