Свят

Разследват бомбена заплаха срещу брата на папа Лъв XIV

Полицията е претърсила мястото, но не е открила взривни вещества

16 април 2026, 21:56
Източник: iStock/GettyImages

П олицията в САЩ разследва бомбена заплаха срещу дома на брата на папа Лъв XIV, предаде "Ройтерс".

Сигналът е бил подаден в сряда вечерта и е касаел дома в Ню Ленъкс в щата Илинойс на Джон Превост, брат на папа Лъв Четиринадесети. Полицията е претърсила мястото, но не е открила взривни вещества.

Новината идва малко след като президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува папа Лъв XIV заради неговите критики срещу войната в Иран. Тогава Тръмп похвали брата на Лъв XIV  - Луис Превост, който бил истински поддръжник на движението МАГА.

Джон Превост е другият брат на папа Лъв XIV.

Източник: БТА, Габриела Големанска    
бомбена заплаха Папа Лъв XIV САЩ
Последвайте ни
biss.bg
carmarket.bg
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Всичко от днес

От мрежата

