„Паника и страх“: Животът на обикновените палестинци, докато Израел отмъщава на Хамас

К огато през уикенда палестинската войнствена групировка Хамас предприе нападение срещу Израел, палестинците, живеещи в обсадената ивица Газа, изпитаха смесени чувства.

Някои празнуваха, гордеейки се с това, което възприемаха като победа срещу Израел. Други обаче се страхуваха, опасявайки се от смъртоносно отмъщение.

Безпрецедентното нахлуване на бойната групировка предизвика клетви за възмездие от страна на израелския министър-председател Бенямин Нетаняху, който обяви, че страната му е във война, обещавайки "могъщо отмъщение за този черен ден".

В понеделник ответните действия бяха в разгара си, като министърът на отбраната Йоав Галант нареди "пълна обсада" на Газа.

BREAKING: Israel is to cut off the water it supplies to the Gaza Strip, following Hamas's attack.https://t.co/PAiZ4D1jU3



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/ukNKIlJNFY — Sky News (@SkyNews) October 9, 2023

"Издадох заповед - Газа ще бъде под пълна обсада. Няма електричество, няма храна, няма гориво. Всичко ще бъде затворено. Сражаваме се с варварите (терористите) и ще отговорим подобаващо", каза той пред камера, като добави, че водата към анклава също ще бъде прекъсната.

Повече от 700 души са били убити в Израел от бойци на Хамас, които са нарушили границата от Газа, заяви в неделя пред CNN говорителят на Израелските сили за отбрана (IDF) майор Бен Валхаус.

Контраадмирал Даниел Хагари заяви в неделя, че Израел е унищожил около 800 цели в Газа, включително това, което той описа като площадки за изстрелване, използвани от Хамас. Най-малко 560 палестинци са убити, а други 2900 са ранени, съобщи в понеделник палестинското министерство на здравеопазването в Газа. В неделя министерството съобщи, че сред загиналите има 78 деца.

Без да са чужди на войната с Израел, много жители на Газа се крият в домовете си, като по-голямата част от тях нямат достъп до бункери. Територията е едно от най-гъсто населените места на земята, където около 2 млн. души живеят на площ от 140 кв. км.

Онези, които излизат, го правят само за да свършат важни задачи или да потърсят изчезналите си в клането на израелските удари. Улиците са разрушени и покрити с отломки, а въздухът мирише на прах и пушек.

Moroccans took part in a rally in support of the Palestinian people and the Gaza Strip in the Moroccan city of Tetouan. #GazaUnderAttack pic.twitter.com/efBXS6XLM1 — Quds News Network (@QudsNen) October 9, 2023

Салим Хюсеин, 55 г., губи дома си, когато сградата му е обект на израелски въздушен удар. Той живее на първия етаж и разказва пред CNN, че той и семейството му са получили предупреждения от Израел само няколко минути преди сградата да бъде ударена.

Хюсеин заяви, че не знае защо е била ударена кулата. Той се е преместил със семейството си едва преди пет месеца.

"Излязохме от кулата само с дрехите, които имахме", каза той пред CNN и добави, че сега той и семейството му нямат нищо и няма къде да отидат.

След нахлуването на Хамас на палестинците беше забранено да напускат Газа и през контролно-пропускателния пункт "Ерез", който се превърна в място на битка между Хамас и израелските сили.

През уикенда Нетаняху заяви, че Израел ще спре доставките на "електричество, гориво и стоки" в ивицата Газа. Оттогава електрозахранването е достъпно средно само четири часа на ден, което е по-малко от обичайните осем часа. Израел доставя по-голямата част от електроенергията в Газа. Свързването с интернет също е било нестабилно.

Лидерът на израелската опозиция и бивш служебен министър-председател Яир Лапид заяви в понеделник пред CNN, че всичко е на масата, включително сухопътно нахлуване в Газа, но че Израел трябва да помисли за съдбата на десетките заложници, които са били взети в анклава. Не е ясно колко души са били отвлечени - израелските власти заявиха, че в Газа се държат "десетки", докато Хамас твърди, че има повече от 100 души.

По-късно в понеделник палестинското министерство на здравеопазването в Газа съобщи, че израелските въздушни удари са били насочени срещу бежанските лагери Ал-Шати и Джабалия, при което са загинали "голям брой хора".

"Окупацията извърши клане срещу цял един квартал, като се насочи към джамията Ал-Суси в бежанския лагер Ал-Шати", заяви в изявление Ашраф Ал-Кидра, говорител на здравното министерство. "Голям брой ранени са пристигнали в медицинския комплекс "Ал Шифа".

Министерството на здравеопазването добави, че все още се изваждат тела изпод развалините. То не съобщи веднага броя на загиналите.

Pro-Palestinian activists in Brighton, UK held a vigil to show their solidarity with Palestinian people in the Gaza Strip. pic.twitter.com/dEaqtXO5gt — PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) October 9, 2023

"Паника и страх"

Ивицата Газа е почти напълно откъсната от останалия свят от близо 17 години.

Управляван от Хамас от 2007 г. насам, анклавът е под строга обсада от Египет и Израел, който също така поддържа въздушна и морска блокада. Хюман Райтс Уоч го описва като "най-големия открит затвор в света".

Жителите на Газа са виждали как израелски удари опустошават ивицата няколко пъти, откакто израелските сили се изтеглиха от територията през 2005 г. Между Израел и палестинските фракции в Газа, включително Хамас и Ислямски джихад, редовно се водят боеве.

През уикенда Израел е свалил най-малко 10 кули в Газа, които според него са били използвани от Хамас.

В неделя бе съобщено, че сега израелските сили се съсредоточават върху поемането на контрола над ивицата Газа, и призова цивилните там да напуснат незабавно жилищните райони в близост до границата с оглед на тяхната безопасност, тъй като израелските военни операции продължават да бъдат насочени срещу Хамас.

Но повечето жители на Газа нямат възможност да напуснат обсадения анклав. Всички пропускателни пунктове извън територията са затворени, с изключение на строго контролирания пропускателен пункт Рафах с Египет.

75-годишният Хани ел-Бауаб разказва, че той и четиричленното му семейство не са спали цяла нощ, страхувайки се от въздушни удари. През нощта Израел е ударил съседната на дома му кула, която се е срутила върху къщата му и е оставила него и семейството му без дом.

"Не знам какво да правя", казва Ел-Баваб. Сега той живее на улицата, а съпругата му е при свой познат.

Палестинците в Газа, казва той, живеят в "паника и страх", подготвяйки се всеки момент някоя бомба да се забие в сградата.

"Искам само къща, в която да живея с децата си. Искам само подслон", казва той пред CNN.

Въпреки това той не съжалява за нападението на Хамас срещу Израел. "Всеки път те (Израел) са тези, които ни нападат", казва той. "Този път ние (бойците) сме тези, които влязоха."