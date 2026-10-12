Палестинци в Газа: "Войната не ни оставя на мира"

Година след обявяването на примирието в ивицата Газа мнозина все още се намират в тежко положение, а хуманитарни организации се грижат за оцеляването им. Хората се чувстват забравени от международната общност, пише АРД, съобщи Deutsche Welle.

Преди Фатима Абдел-Маджид Абу Уда е живеела в двуетажна къща, която е трябвало да напусне заради израелската офанзива след 7 октомври 2023 г., и от която междувременно са останали само руини. Днес 62-годишната жена живее в палатка, разказва тя пред репортер на „Ройтерс“.

Подобно на Фатима около 1,5 милиона души в ивицата Газа живеят в палатки или временни убежища, показват данните на ООН. „Цяло лято живяхме в ад, а сега, в студения сезон, живеем в нещо като фризер“, казва палестинката в репортаж на АРД от град Газа. По думите ѝ палатките са напълно износени, а нощем обитателите им не могат да спят от плъхове, други гризачи и насекоми.

Нарушения на примирието, катастрофални условия на живот

Други жители на ивицата Газа съобщават, че не могат да спят нощем заради атаките на израелската армия. Въпреки че официалното примирие е в сила от една година, здравните власти в Газа посочват, че през този период при нападения са загинали над 1400 палестинци.

Амани Ал Наук от Международния комитет на Червения кръст в Газа отбелязва пред АРД, че първоначално примирието е дало на хората лъч надежда: „Те искат примирието да се спазва също и на практика, както и да видят осезаеми подобрения в ежедневието си. Това е важно за тях“, посочва тя.

Условията за живот в ивицата Газа остават катастрофални. Ал Наук описва трудностите, пред които са изправени хората, загубили близки във войната и живеещи сред руините. Така например много домакинства в Газа нямат достъп да питейна вода, тъй като водната инфраструктура е тежко повредена вследствие на бойните действия.

Хората са зависими от хуманитарни организации

Въпреки че доставките на храна в Газа са се увеличили след сключването на примирието, цените са много високи, а опасността от недостиг не е отминала, пише германската обществена медия. Повечето хора разчитат на хуманитарни организации, тъй като нямат работа и не могат сами да осигуряват препитанието си. Стотици хиляди деца пък нямат достъп до нормално обучение. Здравната система не е в състояние да осигури адекватни грижи за големия брой болни и ранени хора.

Преди година мирният план на президента на САЩ Доналд Тръмп раздели Газа на две части: едната остава под контрола на израелската армия, докато другата се върна в ръцете на терористичната организация Хамас, припомня АРД. Реконструкцията на ивицата Газа все още не е възможна.

Неясно бъдеще

В момента около 60 процента от територията на Газа е под израелска окупация – това е повече, отколкото първоначално беше планирано, допълва германското издание. Планът на Тръмп предвиждаше също така разоръжаване на Хамас и сформиране на преходно правителство. Това правителство обаче остава блокирано в Египет, тъй като Израел не му позволява да влезе в Газа, а от Хамас казват, че са склонни да предадат оръжието си само при условие, че израелските войски се изтеглят.

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху, който се надява да бъде преизбран в края на октомври, е подчинил кампанията си изцяло на въпросите на сигурността. Съвсем наскоро, по време на възпоменателна церемония по повод терористичното нападение на Хамас от 7 октомври, той заяви, че правителството ще изпълни обещанията си и ще потърси отговорност от всички убийци и в тази връзка подчерта, че няма да има управление на Хамас в Газа. Досега обаче той не е представил визията си за бъдещето на ивицата Газа.

Проучванията показват, че въпросът за сигурността ще бъде решаващ за избора на повечето израелски гласоподаватели. Ситуацията в ивицата Газа почти не играе роля в предизборната кампания.

Фатима Абдел-Маджид Абу Уда копнее най-вече за едно: мир и нормален живот. „Войната не ни оставя на мира. Три години от живота ни са изгубени. Искаме войната да свърши и да ни остави на мира. Стига толкова“, казва тя в репортажа на АРД от град Газа.