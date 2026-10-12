„Мислех, че умирам“: Кели Озбърн проговори за скръбта по баща си и пластичните операции

К ели Озбърн отвори сърцето си за здравословните си проблеми и борбата с килограмите в откровено интервю за британския вестник The Sun. 41-годишната бивша риалити звезда разкри, че е качила близо 14 килограма от появата си на раздаването на наградите BRIT през февруари 2026 г., където шокира обществеността с изключително слабата си фигура, съобщи People.

„Нямах представа, че изглеждам така, докато не видях снимките. Когато ги видях, просто не можах да повярвам. Бях толкова шокирана, колкото и всички останали. Не ставаше дума за хранително разстройство - просто бях толкова зле, че не можех да правя нищо за себе си. Дори от мисълта за храна ми се гадеше“, спомня си тя за периода на шокиращото си отслабване.

Загубата на Ози Озбърн и раздялата с годеника ѝ

За Кели изминалата година се превръща в „най-ужасната“ в живота ѝ. Тя се сблъсква с две тежки житейски сътресения - смъртта на баща си, легендарния рокер от Black Sabbath Ози Озбърн, през юли 2025 г., и последвалата малко след това раздяла с годеника ѝ Сид Уилсън, от когото има 3-годишен син на име Сидни.

„Не мога дори да ви опиша колко бе тежко. Но в същото време беше и красиво, защото разбрах, че скръбта ми е чест - тя просто показва колко силно съм обичала баща си“, споделя тя.

Kelly Osbourne reveals how much weight she’s gained since drastic weight loss following dad Ozzy’s death https://t.co/EIUxWpDygA — Page Six (@PageSix) October 11, 2026

В най-критичните си моменти Кели признава, че се е обърнала към мистичното.

„Знам, че звучи откачено, но често правя магия със свещи. Баща ми ми каза приживе, че ще ми изпраща знаци, когато го няма. В един момент се чувствах напълно мъртва отвътре и не исках синът ми да ме вижда така. Отидох на гроба на татко с бяла свещ, върху която написах желание: „Моля те, помогни ми!“. На следващия ден майка ми (Шарън Озбърн) се появи с черен Мерцедес, придружена от терапевта Крис Милър - човекът, който спаси живота ми.“

„Не съм си правила пластични операции“

Освен с постоянните критики в мрежата, Кели ежедневно се сблъсква и с обвинения, че е променила драстично лицето и тялото си с пластични процедури.

„Не съм си правила никаква пластична хирургия! Единственото нещо, което имам, е малко ботокс между веждите, за да нямам мимически бръчки, и в челюстта, защото стискам зъби насън и това ми причинява ужасно мигренозно главоболие“, категорична е тя.

Тя обаче шеговито допълва, че ако в бъдеще кожата на шията ѝ се отпусне или бюстът ѝ изгуби форма, без колебание би се обърнала към хирурзите за стягане, но категорично отказва да си слага силиконови импланти.

„Не съм дете. Този месец навършвам 42 години, а хората продължават да се държат с мен сякаш съм на 16. Никой не знае през какво преминават другите в личния си живот. Просто бях тъжна. И да преминавам през цялата тази болка пред очите на целия свят беше просто ужасно“, заключи тя.