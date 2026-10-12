Любопитно

„Мислех, че умирам“: Кели Озбърн проговори за скръбта по баща си и пластичните операции

След драстичната си загуба на тегло и поредица от лични трагедии, дъщерята на легендарния рокер проговори за болката, борбата и защо се обърна за помощ към гроба на баща си

12 октомври 2026, 10:08
„Мислех, че умирам“: Кели Озбърн проговори за скръбта по баща си и пластичните операции
Източник: Getty Images

К ели Озбърн отвори сърцето си за здравословните си проблеми и борбата с килограмите в откровено интервю за британския вестник The Sun. 41-годишната бивша риалити звезда разкри, че е качила близо 14 килограма от появата си на раздаването на наградите BRIT през февруари 2026 г., където шокира обществеността с изключително слабата си фигура, съобщи People.

„Нямах представа, че изглеждам така, докато не видях снимките. Когато ги видях, просто не можах да повярвам. Бях толкова шокирана, колкото и всички останали. Не ставаше дума за хранително разстройство - просто бях толкова зле, че не можех да правя нищо за себе си. Дори от мисълта за храна ми се гадеше“,  спомня си тя за периода на шокиращото си отслабване.

Загубата на Ози Озбърн и раздялата с годеника ѝ

За Кели изминалата година се превръща в „най-ужасната“ в живота ѝ. Тя се сблъсква с две тежки житейски сътресения - смъртта на баща си, легендарния рокер от Black Sabbath Ози Озбърн, през юли 2025 г., и последвалата малко след това раздяла с годеника ѝ Сид Уилсън, от когото има 3-годишен син на име Сидни.

„Не мога дори да ви опиша колко бе тежко. Но в същото време беше и красиво, защото разбрах, че скръбта ми е чест - тя просто показва колко силно съм обичала баща си, споделя тя

В най-критичните си моменти Кели признава, че се е обърнала към мистичното.

„Знам, че звучи откачено, но често правя магия със свещи. Баща ми ми каза приживе, че ще ми изпраща знаци, когато го няма. В един момент се чувствах напълно мъртва отвътре и не исках синът ми да ме вижда така. Отидох на гроба на татко с бяла свещ, върху която написах желание: „Моля те, помогни ми!“. На следващия ден майка ми (Шарън Озбърн) се появи с черен Мерцедес, придружена от терапевта Крис Милър - човекът, който спаси живота ми.“

„Не съм си правила пластични операции“

Освен с постоянните критики в мрежата, Кели ежедневно се сблъсква и с обвинения, че е променила драстично лицето и тялото си с пластични процедури.

„Не съм си правила никаква пластична хирургия! Единственото нещо, което имам, е малко ботокс между веждите, за да нямам мимически бръчки, и в челюстта, защото стискам зъби насън и това ми причинява ужасно мигренозно главоболие“, категорична е тя. 

Тя обаче шеговито допълва, че ако в бъдеще кожата на шията ѝ се отпусне или бюстът ѝ изгуби форма, без колебание би се обърнала към хирурзите за стягане, но категорично отказва да си слага силиконови импланти.

„Не съм дете. Този месец навършвам 42 години, а хората продължават да се държат с мен сякаш съм на 16. Никой не знае през какво преминават другите в личния си живот. Просто бях тъжна. И да преминавам през цялата тази болка пред очите на целия свят беше просто ужасно“, заключи тя.

Източник: People    
Кели Озбърн Ози Озбърн Борба с килограмите Скръб Пластична хирургия Здравословни проблеми Раздяла Откровено интервю Лична драма Ботокс
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

„Чувствам се в безопасност“: Ива Михайлова е в „Пирогов“, МВР ще изяснява как е преминала границата

„Чувствам се в безопасност“: Ива Михайлова е в „Пирогов“, МВР ще изяснява как е преминала границата

Мигрантски скандал в Испания: Скриха се под автобуса на футболен отбор след мач в Сеута

Мигрантски скандал в Испания: Скриха се под автобуса на футболен отбор след мач в Сеута

НИМХ предупреди за опасно време в България: Оранжев код за пороен дъжд в 8 области във вторник

НИМХ предупреди за опасно време в България: Оранжев код за пороен дъжд в 8 области във вторник

Невероятната съдба на Убер: Немската овчарка, която засенчи Брад Пит в новия му филм

Невероятната съдба на Убер: Немската овчарка, която засенчи Брад Пит в новия му филм

Отвъд киселото мляко и розовото масло: Платформата, която показва новото лице на България

Отвъд киселото мляко и розовото масло: Платформата, която показва новото лице на България

biss.bg
10 от най-мързеливите породи кучета

10 от най-мързеливите породи кучета

dogsandcats.bg
Зеленски предложи избори в Украйна при 60-дневно примирие с Русия
Ексклузивно

Зеленски предложи избори в Украйна при 60-дневно примирие с Русия

Преди 18 часа
20-годишната софиянка Камелия Иванова спечели титлата „Мис България“
Ексклузивно

20-годишната софиянка Камелия Иванова спечели титлата „Мис България“

Преди 13 часа
Въздушна атака по златна мина в Судан взе над 70 жертви
Ексклузивно

Въздушна атака по златна мина в Судан взе над 70 жертви

Преди 12 часа
Стана ясно какво ще стане с тигъра, който разкъса мъж в британски зоопарк
Ексклузивно

Стана ясно какво ще стане с тигъра, който разкъса мъж в британски зоопарк

Преди 14 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Бен Афлек

„Пълно е с лицемерие, корупция и провал“: Защо Бен Афлек категорично отказа да влезе в политиката

Свят Преди 14 минути

Актьорът Бен Афлек категорично отхвърли възможността да се кандидатира за публична длъжност, като нарече политиката „депресиращ свят“, изпълнен с корупция и лицемерие. Звездата сподели разочарованието си от системата по време на промоцията на новия си филм

Нощни удари и прекъсвания на тока в Украйна след енергийното примирие на Тръмп

Нощни удари и прекъсвания на тока в Украйна след енергийното примирие на Тръмп

Свят Преди 25 минути

Украинските държавни медии съобщават за спиране на тока в град Изюм, намиращ се югоизточно от Харков, след като ракетен удар през нощта засегна жилищен район в северната част на града и нанесе щети по енергийната мрежа

Кристалина Георгиева: Изкуственият интелект е „бавно цунами“ за 60% от работните места в богатите страни

Кристалина Георгиева: Изкуственият интелект е „бавно цунами“ за 60% от работните места в богатите страни

Парите ни Преди 36 минути

Рутинните позиции изчезват, най-засегнати са младите, а държавите ще трябва да премислят данъците си, предупреди шефът на МВФ на годишните срещи в Банкок

Доналд Тръмп

Сделка с Русия и екзекуция на живо: Къде са границите на властта при Тръмп

Свят Преди 42 минути

Растящите притеснения относно сделката за руския дизел, потенциално излъчваната на живо екзекуция и действията на Службата за имиграция и митници (ICE) могат да загатнат за отслабеното политическо влияние на Тръмп почти по средата на втория му мандат

Министърът на външните работи Велислава Петрова

Велислава Петрова призова за мораториум върху ударите по търговски кораби в Черно море

България Преди 45 минути

Външният министър Велислава Петрова призова за политическо решение и координирани действия на европейско ниво

Влажна кашлица след настинка: защо секретите понякога остават и каква е ролята на инхалациите?

Влажна кашлица след настинка: защо секретите понякога остават и каква е ролята на инхалациите?

Любопитно Преди 45 минути

Украински дронове парализираха „руския Google“: „Яндекс“ затвори ключов център за данни

Украински дронове парализираха „руския Google“: „Яндекс“ затвори ключов център за данни

Свят Преди 47 минути

Нова атака с дронове парализира ключов център за данни на „Яндекс“ край Москва. Това е третият подобен удар за седмицата, който извади от строя популярни услуги на технологичния гигант

Четирима маскирани мъже пребиха жена в Павликени

Четирима маскирани мъже пребиха жена в Павликени

България Преди 1 час

Нападението е станало около 23:30 ч. в събота, а полицията разследва случая

Опашка пред БНБ за първата златна монета в евро „Св. Иван Рилски“

Опашка пред БНБ за първата златна монета в евро „Св. Иван Рилски“

Парите ни Преди 1 час

Тиражът е само 3000 броя, а всеки клиент може да купи само по една

Лекар обясни защо се разболяваме точно по това време на годината и как да се предпазим

Лекар обясни защо се разболяваме точно по това време на годината и как да се предпазим

Любопитно Преди 1 час

С падането на температурите и връщането към работа и училище сезонните вируси отново вземат връх. Общопрактикуващ лекар обяснява защо имунната ни система е по-уязвима през есента и кои са най-ефективните стъпки да запазим здравето си

Петролът поевтинява след сделката за руския дизел и „енергийното примирие“

Петролът поевтинява след сделката за руския дизел и „енергийното примирие“

Свят Преди 1 час

Брент пада до 104 долара за барел, а газьолът – с 3%

Владимир Путин и Доналд Тръмп

„Предателство“ или нова реалност: Какво означава дизеловата сделка на Тръмп и Путин за Европа и България

Свят Преди 1 час

Проф. Марин Русев и Кристиян Шкварек с различни позиции за договорката за руския дизел, но единни около необходимостта България да отстоява по-ясно позициите си

Криста Пайк

Криста Пайк се завърна сред осъдените на смърт: Какво следва за нея

Свят Преди 1 час

Нейната неуспешна екзекуция привлече подновен обстоен контрол върху начина, по който щатите изпълняват смъртното наказание в САЩ, особено при използването на смъртоносна инжекция, и повдигна въпроси дали Тенеси може да направи нов опит да я екзекутира

Кая Калас

Кая Калас: Санкциите срещу Русия биха били по-ефективни, ако САЩ също ги прилагат

Свят Преди 2 часа

Върховният представител на ЕС заяви, че по време на война е важно украинското общество да запази единството си

Палестинци в Газа: "Войната не ни оставя на мира"

Палестинци в Газа: "Войната не ни оставя на мира"

Свят Преди 2 часа

Година след обявяването на примирието в ивицата Газа мнозина все още се намират в тежко положение, а хуманитарни организации се грижат за оцеляването им

Тръмп иска да преименува Атлантическия или Тихия океан на „Океан на Тръмп“

Тръмп иска да преименува Атлантическия или Тихия океан на „Океан на Тръмп“

Свят Преди 2 часа

Американският президент предложи океаните да носят името „Океан на Тръмп“ или „Океан на Северна и Южна Америка“, след като преди това вече промени имената на Мексиканския залив и езеро Онтарио

Всичко от днес

От мрежата

10 мита за Ротвайлерите, в които много хора все още вярват

dogsandcats.bg

13 начина, по които кучето ви показва лоялността си

dogsandcats.bg
1

Напоителни есенни дъждове

sinoptik.bg
1

Впечатляващо сияние по северните ширини

sinoptik.bg

Иван Звездев стана дядо, избраха царско име

Edna.bg

Съпругата на Роби с равносмeтка за изминалата година: меден месец, нов дом и бебе напът

Edna.bg

Ива Михайлова пред NOVA: Щастлива съм, че съм в България и се чувствам в безопасност

Nova.bg

Жълт код за интензивни валежи в понеделник

Nova.bg