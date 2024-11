Паднали клони и отломки: Силна буря връхлетя Калифорния

Б уря, която преминава през северната част на Калифорния, донесе рекордни количества дъжд и обилен сняг, отне живота на двама души, причини наводнения и остави стотици хиляди без ток, предаде Асошиейтед прес.

Синоптиците предупредиха, че рискът от внезапни наводнения и скални свлачища ще продължи, а десетки полети бяха отменени на летището в Сан Франциско. Други около 550 полета бяха забавени.

В щата Вашингтон близо 223 000 души, предимно в района на Сиатъл, останаха без ток, докато екипите работеха по разчистването на улиците от каели на електропроводи, паднали клони и отломки. Служители на комуналните служби заявиха, че прекъсванията, започнали във вторник, може да продължат до събота. Местните власти отвориха отоплени центрове, които предлагат безплатен интернет и зареждане на мобилни устройства. Някои медицински заведения се наложи да затворят врати заради липсата на електричество.

