Отпуска, болнични и пенсия за жриците на любовта в Белгия

О т началото на декември проституиращите в Белгия имат повече права: платена отпуска, платени болнични и майчинство, пенсия. Така Белгия стана първата държава в света, приела мащабен трудов закон за секс работниците, отбелязва по този повод германската обществена телевизия АРД, предава Deutsche Welle.

Проститутките в Белгия вече имат право на трудов договор

Всеки пълнолетен, зает в бранша, може да подпише съответния трудов договор и да има достъп до социално осигуряване. Работното време, заплащането и мерките за безопасност също се уреждат в договора. Така например работодателите вече са задължени да инсталират алармен бутон във всяка стая или да предоставят на служителите алармено устройство, ако работят извън дома.

Prostitutes in Belgium have been given full employment rights as sex workers under a new law that entitles them to social security and pensions ⬇️ https://t.co/smcUbdO8Vy