Мъск продаде Х на своята компания за изкуствен интелект

М илиардерът Илон Мъск обяви, че е продал социалната си платформа X на своята компания за изкуствен интелект „Ек Ей Ай“ (xAI), предаде ДПА. Мъск уточни на профила си в социалната мрежа, че сделката за всички акции е на стойност 45 млрд. долара, включително 12 милиарда долара дълг. Според споразумението „Екс Ей Ай“ се оценява за 80 млрд. долара, докато X за 33 млрд., допълни той.

@xAI has acquired @X in an all-stock transaction. The combination values xAI at $80 billion and X at $33 billion ($45B less $12B debt).



