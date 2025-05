Задръстване на Еверест: Лошо време и наплив от алпинисти блокираха върха

Т ози месец на Еверест се образуваха „задръствания“, тъй като алпинистите се бореха с тежките метеорологични условия, за да стигнат до върха, пише Sky News.

Стотици алпинисти и техните водачи шерпи се включиха в изкачването на известната планина през май, борейки се с влошаващото се време на най-високата планина в света.

Преди края на сезона за катерене, в края на май, голям брой катерачи се отправят към върха с височина 8 849 м.

Поради ограничените прозорци с хубаво време в близост до върха, голям брой катерачи се нареждат на опашка, прикрепени към единственото обезопасително въже, което е известно като "задръстването на Еверест".

Scaling the World`s Highest Peak Mount Everest



300 person congestion on the Mount Everest summit ridge captured at 2:35 A.M. (2019)

Твърди се, че напливът на начинаещи катерачи също е допринесъл за дългите опашки.

"Като цяло на Еверест времето е от ключово значение, а то не беше същото като прогнозата. И второ, беше претъпкано, защото там бяха и професионалисти, и начинаещи по едно и също време", каза Пасанг Ринджи Шерпа.

Пасанг Ринджи е изкачвал върха два пъти. Според него само на избрани или квалифицирани алпинисти трябва да бъде позволено да се изкачват на върха, за да бъде преживяването по-безопасно и по-лесно за всички.

EVEREST NOWADAYS: OVERCROWDING, CHAOS, AND UNPREDICTABLE WEATHER ON THE WORLD'S HIGHEST PEAK. Nepal



Everest demands skill, timing, and survival—not just ambition.



Massive Everest Traffic Jams in May

Over 900 climbers—including 468 foreigners from 57 countries plus Sherpa…

„В момента има начинаещи без опит и познания и професионалисти едновременно и това създава проблем. Трябва да има основни познания за алпинистите, за да използват правилно екипировката и да бъдат в безопасност по време на изкачването на Еверест“, казва той.

Шесткратният покорител на Еверест Дженджен Лама заяви, че времето е било най-голямото препятствие тази година.

„Времето беше много трудно за прогнозиране и прогнозата беше чудесна за следващия ден, но в деня на изкачването времето се влошаваше на всеки час“, каза той.

Human traffic jam on Mount Everest. Hundreds of climbers wait in a queue to reach the summit of the world's highest mountain.

Макар че няколко алпинисти успяха да изкачат непалската планина, суровото време направи това твърде трудно за мнозина.

Въпреки това известният шерпски водач Ками Рита достигна върха на Еверест за 31-ви път във вторник, подобрявайки собствения си рекорд за най-много изкачвания на върха на планината.

Опашките на Еверест не са необичайни, като се има предвид популярността на планината сред търсачите на силни усещания.

'Traffic jam' at the top of the world: Hundreds scale Mt Everest amid harsh weather

В четвъртък се навършват 72 години от покоряването на Еверест от новозеландеца Едмънд Хилари и неговия водач шерпа Тензинг Норгей.