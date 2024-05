Откриха телата на още трима израелски заложници в Газа

Т елата на още трима заложници, убити на 7 октомври, бяха върнати през нощта от Газа, съобщи днес израелската армия, цитирана от световните агенции.

Телата на Ханан Яблонка, Мишел Низенбаум и Орион Ернандес Раду са намерени и семействата им са уведомени. Армията каза, че те са били убити в деня на атаката на кръстовището Мефалсим и телата им са били откарани в Газа.

Откриха тялото на един от заложниците в Газа

Съобщението идва по-малко от седмица, след като армията съобщи, че е открила телата на други трима израелски заложници, убити при нападението на 7 октомври.

The bodies of three more hostages killed on 7 October have been found in Gaza, IDF's Daniel Hagari.



The Hostages Families Forum named them as Michel Nisenbaum, Hanan Yablonka, and Oryon Hernandez Radoux - and said their bodies had been returned to Israel for burial. pic.twitter.com/ljqxORYySY