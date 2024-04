"Жертвите са били измъчвани и малтретирани": Откриха 50 тела в масов гроб в Газа

Г ражданската защита на Газа съобщи, че здравните работници са открили най-малко 50 тела на хора, убити и погребани от израелските сили в болница в южния град Хан Юнис. Израелската армия каза, че проверява съобщенията.

В изявление до AФП агенцията за гражданска защита каза, че останките са били открити в двора на медицинския комплекс Nasser. „В медицинския комплекс Nasser има масови гробове, изкопани от израелската окупация... бяхме шокирани от присъствието на телата на 50 мъченици в една от ямите вчера“, каза пред АФП Махмуд Басал, говорител на агенцията за гражданска защита. „Днес продължаваме издирвателната операция и чакаме всички гробове да бъдат ексхумирани, за да дадем окончателен брой на мъчениците." Той твърди, че някои от убитите са били измъчвани. „По някои тела нямаше дрехи, което със сигурност показва, че (жертвите) са били измъчвани и малтретирани“, каза Басал.

🇮🇱🇵🇸 “Medical teams unearthing a mass grave containing the bodies of 50 Palestinians who were executed by Israeli forces in the courtyards of Naser Hospital in Khan Younis, southern Gaza Strip.”



— PressTV pic.twitter.com/Tddjg4LNVY