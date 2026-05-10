Свят

Откриха телата на двама сингапурци, загинали след изригването на вулкана Дуконо в Индонезия

Седемнадесет души, включително седем сингапурци и десет индонезийци, са оцелели след инцидента

10 май 2026, 13:45
Източник: iStock Photos/Getty Images

Д вама сингапурски граждани, които бяха в неизвестност от няколко дни, са загинали вследствие на изригването на вулкана Дуконо на индонезийския остров Халмахера, потвърди местната спасителна служба, предаде "Ройтерс". 

Спасителите са открили телата им в района около ръба на кратера, а евакуацията е в ход, заяви пред "Ройтерс" шефът на службата Иван Рамдани.

„Евакуацията на телата все още е затруднена от продължаващите изригвания и лошото време“, каза Иван.

Вулканът Дуконо в провинция Северно Малуку, граничеща с Тихия океан, започна да изригва в петък, изхвърляйки пепел на височина до 10 километра. Той продължава да изригва, но с по-малка сила. Районът около кратера все още е покрит с вулканична пепел, каза Иван, добавяйки, че зоната на търсене е на около 1,25 километра от последното известно местоположение на жертвите. Спасителите са намерили раници, за които се подозира, че принадлежат на двамата сингапурци, а вчера потвърдиха, че един индонезийски турист, който беше изчезнал, е загинал. С него общо загиналите са трима.

Седемнадесет души, включително седем сингапурци и десет индонезийци, са оцелели след инцидента.

Седемте оцелели сингапурци ще отлетят за дома си в неделя, съобщи в изявление външното министерство на Сингапур. Не е ясно кога ще бъдат върнати телата на двамата загинали.

Индонезийската агенция по вулканология съобщи за най-малко четири изригвания към днешна дата, като едно от тях е изхвърлило пепел на височина 1,3 километра.

Агенцията поддържа третото по височина ниво на тревога за вулкана Дуконо и забранява всякакви дейности в радиус от 4 километра от кратера.

Източник: БТА/Елена Инджева    
<p>Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество</p>
