47 години в морето: Разгадаха тайната на писмо в бутилка

Т айната на писмо в бутилка, носено от водите на Северно море цели 47 години, бе разкрита от BBC, след като съдържанието му беше намерено на отдалечен шведски остров.

Приятелките Елинор Росен Ериксон (32) и Аса Нилсон (55) откриват бутилката през февруари, докато се разхождат по западното крайбрежие на Швеция.

"Разхождахме се из островите Вадероарна с моята най-добра приятелка Аса," разказва Елинор. "Пристанахме с лодка на Торсо, най-северния остров от архипелага".

По средата на храстите Аса забеляза нещо необичайно — дебела стъклена бутилка, стърчаща от земята.

Вътре се оказва влажно и избледняло писмо, което било трудно за разчитане. Двете приятелки внимателно го изсушават на слънце и успяват да разчетат части от текста: дата 14.9.78, името Адисън Ранси и адрес в Ситаун, Кълън, Банфшир, Шотландия.

Solved after 47 years: The mystery of the North Sea message in a bottle https://t.co/8rCewSjJoR