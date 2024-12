Инженери откриха 132-годишно писмо в бутилка, скрито в стената на фар

И нженери в Шотландия са изненадани, когато откриват специална и рядка находка в местен фар: 132-годишно послание в бутилка.

Според Би Би Си, „Ню Йорк Таймс“ и „Си Би Ес Нюз“ машинен инженер от Северния съвет на фаровете Рос Ръсел открива посланието в бутилка по време на една от инспекциите си на 209-годишния фар, който в момента е част от хотел „Корсуол Лайтхаус“ в Барнхилс, Шотландия.

Ръсел разказва пред Би Би Си, че той и екипът му са успели да го извадят от мястото му в стената, но са изчакали да пристигне запазеният пазач на фара от Съвета на северните фарове д-р Бари Милър, за да го отворят - което само по себе си е било трудна задача. Бутилката беше затворена със стара тапа, която беше залепнала за стъклото и трябваше внимателно да се пробие, за да се стигне до бележката.

„Треперехме, особено аз. Не можех да държа ръцете си неподвижни и прочетох бележката на другите момчета“, спомня си Милър пред „Таймс“.

Колко рядък е този предмет, стана ясно едва след като съобщението беше извадено.

We Were Shaking : Engineers Find 132-Year-Old Message in a Bottle Hidden Inside Lighthouse Wall https://t.co/RYZ49Kh5US

Според Northern Lighthouse Board бележката - с дата 4 септември 1892 г. - съдържа подробно описание на бившите инженери от James Milne & Son Engineers, Milton House Works (Джеймс Уелс - инженер, Джон Уестууд - мелничар, Джеймс Броуди - инженер и Дейвид Скот - работник) и пазачите на фара (Джон Уилсън, Джон Б. Хендерсън и Джон Локхарт), които по това време са работили по инсталирането на нова светлина на върха на кулата.

Милър отбелязва пред „Таймс“, че намирането на бележката е било „голямо съвпадение“, тъй като е било планирано да работят „върху същата леща“, която инженерите от миналото са инсталирали, и казва, че е имал чувството, че това е „директно съобщение от тях към нас“.

„Беше толкова вълнуващо, сякаш се срещнахме с наши колеги от миналото. Всъщност сякаш те бяха там“, казва Милър пред Би Би Си.

While inspecting the 209-year-old Corsewall Lighthouse in Scotland, engineer Ross Russell discovered a message in a bottle hidden in the wall of the lighthouse. pic.twitter.com/vtYXkJvsHk