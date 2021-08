Ученичка, отвлечена преди 7 години от Боко харам, се върна при родителите си

У ченичка, отвлечена преди седем години от нигерийския град Чибок от ислямистката терористична групировка Боко харам, беше освободена и се върна при родителите си, предадоха Ройтерс и Франс прес, цитирани от БТА.

