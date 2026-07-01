Почина Майкъл Бърн, актьорът от „Индиана Джоунс“ и филмите за Джеймс Бонд

Б ританският актьор Майкъл Бърн, известен с ролите си в сериала Улица Коронация и филма Индиана Джоунс и последният кръстоносен поход, почина на 82-годишна възраст, съобщава „Дейли Мейл“.

Бърн е починал на 20 юни в присъствието на бившата си съпруга Карол. Причината за смъртта му засега не е оповестена. От брака си двамата имат две дъщери – Тара и Брайъни, както и трима внуци – Том, Клои и Джасмин.

В продължение на впечатляващата си кариера актьорът изиграва редица запомнящи се роли. Сред най-известните му телевизионни превъплъщения е образът на Тед Пейдж – отдавна изгубения баща на Гейл Плат в „Улица Коронация“, роля, която изпълнява между 2008 и 2010 г.

Бърн участва и в редица емблематични холивудски продукции, сред които филмът за Джеймс Бонд „Винаги ще има утре“ и „Индиана Джоунс и последният кръстоносен поход“. По-късно се появява и във филма „Хари Потър и Даровете на смъртта: Част 1“, където изпълнява ролята на Гелърт Гринделвалд.

Кариерата на Майкъл Бърн продължава повече от шест десетилетия. Той започва професионалния си път в Централното училище за сценична реч и драматично изкуство, след което играе на сцените на едни от най-престижните британски театри, сред които Роял Корт, Йънг Вик, лондонския Уест Енд и Роял Ексчейндж в Манчестър.

След новината за смъртта му почитатели изразиха съболезнованията си в социалната мрежа Екс, като го определиха като „прекрасен“ и „изключителен актьор“, чието присъствие на екрана ще липсва на поколения зрители.

Майкъл Бърн, the actor best known for playing the villainous Vogel in “Indiana Jones and the Last Crusade” and an older version of Gellert Grindelwald in “Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1,” died June 20. He was 82.



A cause of death has not yet been revealed.… pic.twitter.com/9ijASffpmP — Variety (@Variety) June 30, 2026

Кой е Майкъл Бърн?

Майкъл Бърн е британски актьор, един от най-разпознаваемите актьори в поддържащи роли в британското кино, телевизия и театър. Кариерата му продължава повече от шест десетилетия – от началото на 60-те години до 2023 г.

Най-известните му роли са:

Полковник Ернст Фогел в Indiana Jones and the Last Crusade – един от основните нацистки антагонисти, който се изправя срещу Indiana Jones.

Възрастният Гелерт Гринделвалд в Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 1.

Смайт в Braveheart.

Адмирал Кели в Tomorrow Never Dies.

Роли в Gangs of New York, The Eagle Has Landed и A Bridge Too Far.

Преди успехите си в киното Бърн изгражда солидна театрална кариера. През 1963 г. се присъединява към трупата на Националния театър, ръководена от Лорънс Оливие, и участва в множество постановки на Шекспир и други класически автори. По-късно се снима и в популярни британски телевизионни сериали като Coronation Street, Smiley's People и Midsomer Murders.

Бърн беше известен с характерното си присъствие на екрана, пронизващите си сини очи и способността да пресъздава убедителни злодеи, военни офицери и исторически личности. Макар рядко да получаваше главни роли, той остави ярка следа в десетки класически филми.