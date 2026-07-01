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Почина Майкъл Бърн, актьорът от „Индиана Джоунс“ и филмите за Джеймс Бонд

Британският артист се прочу с ролите си на екранни злодеи и участието си в десетки класически продукции

1 юли 2026, 07:54
Почина Майкъл Бърн, актьорът от „Индиана Джоунс“ и филмите за Джеймс Бонд
Източник: Istock

Б ританският актьор Майкъл Бърн, известен с ролите си в сериала Улица Коронация и филма Индиана Джоунс и последният кръстоносен поход, почина на 82-годишна възраст, съобщава „Дейли Мейл“.

Бърн е починал на 20 юни в присъствието на бившата си съпруга Карол. Причината за смъртта му засега не е оповестена. От брака си двамата имат две дъщери – Тара и Брайъни, както и трима внуци – Том, Клои и Джасмин.

В продължение на впечатляващата си кариера актьорът изиграва редица запомнящи се роли. Сред най-известните му телевизионни превъплъщения е образът на Тед Пейдж – отдавна изгубения баща на Гейл Плат в „Улица Коронация“, роля, която изпълнява между 2008 и 2010 г.

Бърн участва и в редица емблематични холивудски продукции, сред които филмът за Джеймс Бонд „Винаги ще има утре“ и „Индиана Джоунс и последният кръстоносен поход“. По-късно се появява и във филма „Хари Потър и Даровете на смъртта: Част 1“, където изпълнява ролята на Гелърт Гринделвалд.

Кариерата на Майкъл Бърн продължава повече от шест десетилетия. Той започва професионалния си път в Централното училище за сценична реч и драматично изкуство, след което играе на сцените на едни от най-престижните британски театри, сред които Роял Корт, Йънг Вик, лондонския Уест Енд и Роял Ексчейндж в Манчестър.

След новината за смъртта му почитатели изразиха съболезнованията си в социалната мрежа Екс, като го определиха като „прекрасен“ и „изключителен актьор“, чието присъствие на екрана ще липсва на поколения зрители.

  • Кой е Майкъл Бърн?

Майкъл Бърн е британски актьор, един от най-разпознаваемите актьори в поддържащи роли в британското кино, телевизия и театър. Кариерата му продължава повече от шест десетилетия – от началото на 60-те години до 2023 г.

Най-известните му роли са:

  • Полковник Ернст Фогел в Indiana Jones and the Last Crusade – един от основните нацистки антагонисти, който се изправя срещу Indiana Jones.
  • Възрастният Гелерт Гринделвалд в Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 1.
  • Смайт в Braveheart.
  • Адмирал Кели в Tomorrow Never Dies.
  • Роли в Gangs of New York, The Eagle Has Landed и A Bridge Too Far.

Преди успехите си в киното Бърн изгражда солидна театрална кариера. През 1963 г. се присъединява към трупата на Националния театър, ръководена от Лорънс Оливие, и участва в множество постановки на Шекспир и други класически автори. По-късно се снима и в популярни британски телевизионни сериали като Coronation Street, Smiley's People и Midsomer Murders.

Бърн беше известен с характерното си присъствие на екрана, пронизващите си сини очи и способността да пресъздава убедителни злодеи, военни офицери и исторически личности. Макар рядко да получаваше главни роли, той остави ярка следа в десетки класически филми.

Източник: БГНЕС    
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