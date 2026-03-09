Свят

Почина Дженифър Ръниън, звезда от култовия филм „Ловци на духове“

Опечаленото семейство на актрисата съобщи сърцераздирателната новина в социалните мрежи

9 март 2026, 10:03
Почина Дженифър Ръниън, звезда от култовия филм „Ловци на духове“
Източник: iStock

Д женифър Ръниън, известна с ролята си в емблематичния филм „Ловци на духове“ от 1984 г., почина на 65-годишна възраст след битка с рак, съобщава The Sun.

Опечаленото семейство на актрисата съобщи сърцераздирателната новина в социалните мрежи.

Приятелката и колежка актриса Ерин Мърфи каза, че е била съкрушена да чуе за кончината на Дженифър.

Публикация във Facebook, написана от близките на Дженифър, гласи: „Миналия петък вечерта нашата любима Дженифър почина.“

„Това беше дълго и трудно пътуване, което завърши заобиколена от семейството ѝ“.

„Тя винаги ще бъде запомнена с любовта си към живота и предаността си към семейството и приятелите“.

„Знам, че отгоре тя гледа отвисоко на всички нас с красивата си усмивка. Почивай в мир, нашата Джен“.

Ерин Мърфи написа: „Толкова е тъжно да споделя, че моята приятелка Дженифър Ръниън Корман почина след кратка битка с рака“.

„С някои хора просто знаеш, че ще бъдеш приятел, още преди да ги срещнеш. Тя беше специална жена. Ще ми липсваш, Джен“.

„Мислите ми са със семейството ти и прекрасните ти деца“.

Дженифър дебютира във филма на ужасите от 1980 г. „На всички лека нощ“, където поема главната роля на Нанси.

След това тя поема ролята на Сали Фрейм в американския сапунен сериал „Друг свят“, където играе до 1982 г.

В обичания филм „Ловци на духове“ с участието на Бил Мъри, Дан Акройд и Сигорни Уийвър, Дженифър играе в началната сцена ролята на студентка, участваща в експеримент с екстрасенсорно възприятие.

Телевизионната ѝ кариера включва гост-участия в „Убийство, тя написа“, както и роли в „Magnum PI“ и „Бевърли Хилс“.

Последната роля на Дженифър беше в комедийния филм на ужасите от 2017 г. „Кървава сука Джоунс срещу пълзящата смърт“.

По време на документалния филм от 2019 г. „Спомен за ловци на духове“, Дженифър се появи, за да обсъди най-забележителната си роля.

Източник: The Sun    
Дженифър Ръниън актриса смърт рак Ловци на духове Чарлз ин Чапъл Една много Брейди Коледа холивудски новини възпоменание знаменитости
Последвайте ни
Кристалина Георгиева с предупреждение: Мислете за немислимото и се подгответе за него

Кристалина Георгиева с предупреждение: Мислете за немислимото и се подгответе за него

Илон Мъск и мечтата „Джурасик парк“: Милиардерът взриви мрежата

Илон Мъск и мечтата „Джурасик парк“: Милиардерът взриви мрежата

Опит за убийство: Мъж прегази съпругата си след гонка в Обручище, тестът му е пложителен за наркотици

Опит за убийство: Мъж прегази съпругата си след гонка в Обручище, тестът му е пложителен за наркотици

Най-заразната болест в света се разпространява в Калифорния - повече от 100 деца са изложени на риск в голям град

Най-заразната болест в света се разпространява в Калифорния - повече от 100 деца са изложени на риск в голям град

Не бързайте към пощите: Плащат по-късно пенсиите днес

Не бързайте към пощите: Плащат по-късно пенсиите днес

pariteni.bg
Как да успокоя котката ми по време на новогодишната заря

Как да успокоя котката ми по време на новогодишната заря

dogsandcats.bg
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
Ексклузивно

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Преди 17 часа
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Ексклузивно

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Преди 13 часа
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Ексклузивно

Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Преди 14 часа
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Ексклузивно

Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Преди 18 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Експлозия синагога в белгийския град Лиеж

Експлозия синагога в белгийския град Лиеж

Свят Преди 6 минути

Районът беше отцепен за първоначалното разследване

Колко важна е военната база Рамщайн за войната срещу Иран?

Колко важна е военната база Рамщайн за войната срещу Иран?

Свят Преди 15 минути

Рамщайн е най-голямата американска военна база в Европа

Определена е датата за церемонията по полагане на клетва на новия лидер на Иран

Определена е датата за церемонията по полагане на клетва на новия лидер на Иран

Свят Преди 34 минути

Сърбия забрани износа на петрол и петролни деривати

Сърбия забрани износа на петрол и петролни деривати

Свят Преди 43 минути

Кантарджиев: Преди дни бе регистриран първи случай на легионерска болест за 2026 г.

Кантарджиев: Преди дни бе регистриран първи случай на легионерска болест за 2026 г.

България Преди 51 минути

Той отбеляза, че грипът настъпи по-късно от обичайното през отминалия вече сезон, а заболяемостта е била по-ниска в сравнение с предходни години

Джо Макдоналд

Почина музикалната легенда Джо Макдоналд

Свят Преди 1 час

<p>Мъж загина, премазан от машина в цех във&nbsp;Велико Търново</p>

Мъж загина при трудова злополука във Велико Търново

България Преди 1 час

Инспекцията по труда във Велико Търново извършва проверка по случая

<p>Старт на съдебния процес срещу Екрем Имамоглу</p>

Старт на съдебния процес срещу отстранения кмет на Истанбул Екрем Имамоглу

Свят Преди 1 час

Обвинителният акт съдържа 3739 страници

<p>&nbsp;Кралското семейство се събира за един от най-важните си дни в годината</p>

Сила и солидарност: Кралското семейство се събира за един от най-важните си дни в годината

Любопитно Преди 1 час

Крал Чарлз III и принцът и принцесата на Уелс се завръщат в Уестминстър за ключова церемония. Научете защо тазгодишният Ден на Британската общност е символ на стабилност и какви изненади подготвиха за конгрегацията от 1800 души

<p>Песков: Сега ни се струва, че краят на света е пред нас</p>

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков: Международното право вече не съществува, чака ни „краят на света“

Свят Преди 1 час

Говорителят на Кремъл обяви настъпването на „перфектна буря“ и призна, че светът вече не се води от общи правила, а от сурови национални интереси

Силен трус в Турция

Силен трус в Турция

Свят Преди 1 час

Трусът е регистриран на дълбочина 7 километра, като епицентърът му е бил в района на градчето Булдан

За жените и мъжете ползите и рисковете от AI са различни

За жените и мъжете ползите и рисковете от AI са различни

Технологии Преди 1 час

Досега мнозина смятаха, че изкуственият интелект ще се отрази еднакво на хората. Ново проучване обаче показва, че има съществени разлики в очакванията и реалностите за въздействието на технологията както за мъжете, така и за жените

Проф. Христо Пимпирев

Триумф на българския дух в Женева: Проф. Христо Пимпирев покори сърцата на научния свят с голямо отличие

Любопитно Преди 1 час

Краят на маларията? Учени откриха протеин, който спира заразата

Краят на маларията? Учени откриха протеин, който спира заразата

Любопитно Преди 2 часа

Изследователите са изучавали особеностите на деленето на маларийния плазмодий – паразит, причиняващ малария

„Наистина не ми пука. А на теб?“: Как войната на Тръмп с Иран остави съюзниците в шок

„Наистина не ми пука. А на теб?“: Как войната на Тръмп с Иран остави съюзниците в шок

Свят Преди 2 часа

Първоначалните удари на САЩ и Израел, които убиха върховния лидер на Иран, аятолах Али Хаменей, предизвикаха регионален хаос. Европейските и близкоизточните правителства се изправиха пред внезапна война, която не беше тяхна и която повечето от тях не искаха

<p>&quot;ДПС- Ново начало&quot;&nbsp;предлага великденски добавки за пенсионерите под прага на бедността</p>

"ДПС- Ново начало" внасят законови промени, които предвиждат великденски добавки за пенсионерите под прага на бедност

България Преди 2 часа

Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер за 2025 г. заедно с т. нар. великденска и коледна добавки е 976,90 лв.

Всичко от днес

От мрежата

10 често срещани грешки, които допускаме когато храним котката

dogsandcats.bg

Защо кучетата обичат да носят пръчки

dogsandcats.bg
1

Потопената църква отново стана атракция за туристите

sinoptik.bg
1

Тюлен монах се разходи по шосе в Гърция

sinoptik.bg

Първата българка на корица на Vogue Нора Шопова ражда през лятото

Edna.bg

Нова звездна двойка! Испанската актриса Естер Еспосито плени сърцето на Килиан Мбапе

Edna.bg

Емоционалният Никола Цолов: Тази прокоба в Австралия вече е преодоляна

Gong.bg

Хванаха ги в крачка: горещи кадри на Мбапе и Естер (видео)

Gong.bg

Задържаха мъж, обвинен в опит да прегази жена си с кола в Старозагорско

Nova.bg

Турция разположи шест изтребителя F-16 в Кипър

Nova.bg