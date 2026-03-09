Почина Дженифър Ръниън, звезда от култовия филм „Ловци на духове“

Д женифър Ръниън, известна с ролята си в емблематичния филм „Ловци на духове“ от 1984 г., почина на 65-годишна възраст след битка с рак, съобщава The Sun.

Опечаленото семейство на актрисата съобщи сърцераздирателната новина в социалните мрежи.

Приятелката и колежка актриса Ерин Мърфи каза, че е била съкрушена да чуе за кончината на Дженифър.

Публикация във Facebook, написана от близките на Дженифър, гласи: „Миналия петък вечерта нашата любима Дженифър почина.“

„Това беше дълго и трудно пътуване, което завърши заобиколена от семейството ѝ“.

„Тя винаги ще бъде запомнена с любовта си към живота и предаността си към семейството и приятелите“.

„Знам, че отгоре тя гледа отвисоко на всички нас с красивата си усмивка. Почивай в мир, нашата Джен“.

Ерин Мърфи написа: „Толкова е тъжно да споделя, че моята приятелка Дженифър Ръниън Корман почина след кратка битка с рака“.

„С някои хора просто знаеш, че ще бъдеш приятел, още преди да ги срещнеш. Тя беше специална жена. Ще ми липсваш, Джен“.

„Мислите ми са със семейството ти и прекрасните ти деца“.

Дженифър дебютира във филма на ужасите от 1980 г. „На всички лека нощ“, където поема главната роля на Нанси.

След това тя поема ролята на Сали Фрейм в американския сапунен сериал „Друг свят“, където играе до 1982 г.

В обичания филм „Ловци на духове“ с участието на Бил Мъри, Дан Акройд и Сигорни Уийвър, Дженифър играе в началната сцена ролята на студентка, участваща в експеримент с екстрасенсорно възприятие.

Телевизионната ѝ кариера включва гост-участия в „Убийство, тя написа“, както и роли в „Magnum PI“ и „Бевърли Хилс“.

Последната роля на Дженифър беше в комедийния филм на ужасите от 2017 г. „Кървава сука Джоунс срещу пълзящата смърт“.

По време на документалния филм от 2019 г. „Спомен за ловци на духове“, Дженифър се появи, за да обсъди най-забележителната си роля.