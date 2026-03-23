Почина звезда от хитовите сериали Supernatural и iZombie

23 март 2026, 08:16
А ктрисата Кари Ан Флеминг, позната на зрителите с участията си в хитовите сериали Supernatural и iZombie, е починала на 51-годишна възраст.

По информация на няколко източника тя е издъхнала на 26 февруари в Сидни, Канада. Причината за смъртта са усложнения, свързани с рак на гърдата.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

През дългогодишната си кариера Флеминг участва в редица популярни продукции, сред които Smallville, The L Word и Supergirl, както и филмите Good Luck Chuck и Married Life.

Кариерата ѝ на екран обхваща близо три десетилетия, като едно от първите ѝ участия е малка, некредитирана роля във филма Happy Gilmore с Адам Сандлър.

Кари Ан Флеминг оставя след себе си дъщеря си Мадалин Роуз.

