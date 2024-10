Простреляха бившия китарист на Ози Озбърн

Б ившият китарист на Ози Озбърн е бил прострелян няколко пъти, докато е разхождал кучето си в Лас Вегас.

Джейк И. Лий, който е помогнал за написването на албума Bark At The Moon от 1983 г., е в съзнание и „се очаква да се възстанови напълно“.

Ozzy Osbourne’s former guitarist shot multiple times while walking his dog https://t.co/PMFqaITt5R