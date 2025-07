Брутални наказания се налагат на руски войници, които вече не желаят да се бият за Владимир Путин

Р уските войници наричат тази практика жертвоприношение на Баба Яга, страховита вещица от славянския фолклор, която се угощава с жертвите си, пише CNN.

Защо се случва това е ясно от прихванат радио разговор за подобен инцидент, споделен със CNN, в който ясно се чува как руски командир нарежда подчинен да бъде вързан по този начин като наказание за дезертьорство.

Инструкцията е дадена два пъти: „Скрийте го някъде (докато боят продължава), след това го изведете и го завържете за дърво... през следващия половин час.“

Командир на украински батальон с дронове казва, че е наблюдавал това два пъти и е чувал това да се случва много пъти по радиоприхванати съобщения.

How the Russians punish their “500s” — deserters. pic.twitter.com/yitIWOwr1b