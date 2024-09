В храстите близо до Покровск в Източна Украйна дебне отряд мъже, които имат две общи неща помежду си: краткото време, което са служили, защитавайки нацията си, и времето, прекарано зад решетките.

15-те пехотинци от 59-та бригада, част от батальона Шквал са бивши затворници. Осъдени за най-различни престъпления, те гледат на службата си в защита на Украйна като на изкупление и шанс за нов живот без криминално досие.

(Видеото е архивно: Андрий Сибига е новият външен министър на Украйна)

"From convict to combatant, Ukraine enlists prisoners to fight Russian forces"



"Wages range from $500 to $4,000 per month, depending on time spent on the front line..."



(#Russia and #Ukraine both use prisoners)https://t.co/hQmLSZZgqH