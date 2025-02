ФБР: Северна Корея стои зад кибер кражбата на 1,5 млрд. долара

Ф едералното бюро за разследване (ФБР) заяви, че Северна Корея е отговорна за кражбата на виртуални активи на стойност около 1,5 млрд. долара от борсата за криптовалути "БайБит" (ByBit), предаде Ройтерс.

Хакери откраднаха $1,5 млрд. в най-големия кибер обир

От "БайБит" заявиха миналия петък, че хакерите са придобили контрол над портфейл с етер, а криптовалутата е била прехвърлена на неидентифициран адрес.

