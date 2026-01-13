Осъдена българка отново на помощи във Великобритания след измама за £54 млн.

Б ългарка, която е изиграла роля в най-голямата в историята на Великобритания измама със социални помощи, е била задължена да върне всички неправомерно придобити средства, след като английското издание Daily Mail разкри, че тя отново получава помощи, след като е била освободена от затвора.

Цветка Тодорова беше осъдена на три години затвор през май 2024 г. за ролята си в заговора, който е откраднал повече от 54 милиона паунда. Но 54-годишната жена се е върнала в дома си в Лондон и се е записала за Universal Credit заедно със съпруга си, за когото казва, че получава 1300 паунда на месец.

След репортажа на вестника Министерството на труда и пенсиите започнало преглед на исковете за помощи на Тодорова и впоследствие потвърди, че тя ще трябва да върне всички пари, които е получила.

Но в ново самохвалство от дома си в Ерит, Югоизточен Лондон, тя се закле да не върне нито пенс. Тя каза пред Daily Mail: „Нашето място в Лондон е под наем. Имаме къща с две спални в България, която обвинението е оценило на 90 000 паунда, но те не могат да я пипнат. Ние сме женени и къщата е на двама ни. Съпругът ми няма никаква връзка със случая“. Попитана за какво използва къщата, Тодорова отговори: „Ходим там на почивка“.

OUT OF JAIL AND BACK ON BENEFITS



Bulgarian Invader Tvestka Todorova who was part of a £54 MILLION POUND benefits scam has been released from jail and is back on the scrounge courtesy of the British taxpayer.



DETAIN & DEPORT IMMEDIATELY pic.twitter.com/V6nv0zJIg6 — James Goddard (@JamesPGoddard90) January 12, 2026

Престъпницата потвърди, че е чула от Министерството на труда и пенсиите, че правото ѝ на помощи се преразглежда, преди да стане ясно, че ще трябва да върне парите. Тя каза, че се чувства „много стресирана“ и иска пари, за да поправи „счупените“ си зъби, които ѝ причинявали болка.

В по-ранното си интервю Тодорова каза, че „ѝ харесва много“ във Великобритания, като добави: „От 30 декември отново съм на помощи. Ще са около 200 паунда на месец. Нямам право да работя. Съпругът ми получава над 1000 паунда Universal Credit – мисля, че са 1300 – и получава и още“.

Твърди се, че един от съучастниците ѝ също се наслаждава на спокоен начин на живот след освобождаването си от затвора, като съседи описват как прекарва цялото си време в пушене и разхождане по халат.

Но Тодорова – която описа времето си в затвора като „като ваканция“ и се похвали, че си е правила прическа и маникюр – твърди, че сега е „депресирана“ и болна. Тя каза: „Съпругът ми е депресиран. И аз съм депресирана. Имала съм високо кръвно заради случая. Съпругът ми също има много болки в гърба“.

Тодорова и четирима съучастници „систематично са ограбвали“ социалната система на Обединеното кралство в продължение на четири години и половина, като са подавали хиляди фалшиви искания за Universal Credit.

Всички те, с изключение на един, вече са освободени от затвора и са под имиграционна гаранция в очакване на депортация. Но това може да се случи едва след като приключат производствата по конфискация срещу бандата, трима от които – 40-годишната Галина Николова, 28-годишната Патриция Панев и 29-годишният Стоян Стоянов – са били задължени да върнат само 1 милион паунда.

Тодорова е отхвърлила възможността да се извини за престъпленията си и вместо това е настояла, че е невинна, въпреки че се е признала за виновна. Тя каза: „Аз само помагах. Те са допуснали грешка с мен. Трябва да ходя в център в Кройдън, защото съм под имиграционна гаранция. Мисля, че ще остана във Великобритания. Те не могат да ме изгонят. Не могат да ме принудят“.

Един съсед описа как често били доставяни пратки в апартамента, който Тодорова споделя със съпруга си, и твърди, че те често носят скъпи дрехи.

A Bulgarian woman named Tsvetka Todorova, aged 54, was jailed for three years in May 2024 for taking part in Britain’s biggest-ever welfare fraud, which stole more than £54 million (around $68 million) from taxpayers. After being released from prison... More details in bio link pic.twitter.com/P0VRLkh5aP — News Feed (@NewssFeedd) January 12, 2026

Друг член на бандата, който се радва на ранна свобода, е Патриция Панев – която е спечелила най-малко 225 000 паунда от измамата – и сега прекарва времето си в почивка в дома си в Източен Лондон. Тя затвори вратата, когато към нея беше отправена молба за коментар тази седмица, като 28-годишната жена все още беше по халат, въпреки че беше следобед. Един съсед каза: „Тя само стои пред входната врата и пуши. Винаги е с халата си. Само това прави“.

Бандата за измами е присвоила самоличностите на 6000 души, за да подава искания за Universal Credit, и дори е използвала имената на деца, живеещи в България, като част от петгодишната измама.

Те са създали три „фабрики за помощи“ из Лондон, които са произвеждали фалшиви договори за наем, подправени фишове за заплати и фалшифицирани писма от наемодатели, работодатели и общопрактикуващи лекари, за да заблудят Министерството на труда и пенсиите.

Групата е била разкрита едва след като български полицай е уведомил британските власти за тенденция на престъпници в град Сливен, които са се сдобили с големи суми пари.

Твърди се, че властите вече са си възстановили около 1 милион паунда от бандата, но се стремят към още 1 милион – само малка част от общата сума, която първоначално е била открадната. Прокурорът Гарет Мъндей каза на изслушване, че сумите, които се търсят, са това, което властите могат „реалистично да проследят“, като една от участничките в бандата е признала, че е прехвърляла „пари в брой в чужбина“.

Говорител на правителството заяви: „Не можем да коментираме отделни искове. Когато някой бъде осъден за измама със социални помощи, се прилага лишаване от помощи за всички бъдещи искове“.