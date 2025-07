Жената с най-големите устни в света е българка

А ко похарчите над 26 000 долара само за филър за устни, тази инвестиция ще ви донесе титлата жена с „най-големите устни в света“, пише американското издание New York Post.

Българката Андреа Иванова се заема през 2018 г. да промени външния си вид,

не само като си направи безброй инжекции за по-големи устни, но и като оформи брадичката, уголемява и удължава, оформя челюстта си и подобрява скулите си.

Andrea Ivanova começou a modificar sua aparência em 2018 e já gastou mais de 26 mil dólares apenas com preenchimento labial. Com tantas injeções, ela é considerada a mulher com os maiores lábios do mundo. https://t.co/cHJBmwgXVC pic.twitter.com/b7pynZ4gmv

До 2022 г. тя вече е имала близо 32 процедури, направени, за да изглежда като жива кукла Bratz. Сега се появиха снимки на това как е изглеждала преди – и разликата е поразителна.

Въпреки че Иванова е наясно, че липсата на любовен живот при нея най-вероятно се дължи на прекаляването с козметичните процедури – това и осъзнаването, че е рисковано, не я спират.

„Лекарят ми се страхуваше да ми инжектира още хиалуронова киселина в устните, но аз бях категорична, че искам още и няма да спра“, казва тя. „Но този път исках да експериментирам със себе си, за да видя колко инжекции и количества филър ще повлияят на тялото ми“, добавя българката.

Лекарите дори предупредиха момичето, което е модел в социалните мрежи че манията ѝ по инжекциите е опасна – и потенциално фатална – но експертните съвети няма да променят решението ѝ. В допълнение към многото промени по лицето си, Иванова е легнала и под ножа за уголемяване на гърдите, като е минала от размер 75C на 75E.

The Instagram idiot with the biggest lips in the world decided to enlarge her cheekbones.🤦🏻‍♀️



Andrea Ivanova from Bulgaria 🤦🏻‍♀️ pic.twitter.com/w7WWbDLpQ9