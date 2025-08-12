Свят

Скандал с лятната резиденция на Орбан

Акош Хадази публикува снимки на имението на семейство Орбан в Хатванпуста, което според Гергей Гуляш, министърът, отговарящ за кабинета на министър-председателя, е просто „имение“, докато самият Орбан твърди, че това е фермата на баща му

12 август 2025, 15:51
Източник: Getty Images

С кандал избухна в Унгария, след като независимия депутат Акош Хадази публикува снимки на незавършената резиденция на премиера Виктор Орбан в Хатванпуста, която включва палмова градина и частен зоопарк.

Акош Хадази публикува снимки на имението на семейство Орбан в Хатванпуста, което според Гергей Гуляш, министърът, отговарящ за кабинета на министър-председателя, е просто „имение“, докато самият Орбан твърди, че това е фермата на баща му, която все още е в процес на строителство, съобщиха HVG и други унгарски медии.

Независимият депутат сподели и по-стари снимки на имението, направени преди 4 години. Той каза, че снимките са направени от „работник, който е бил нает там за кратко, но бързо е напуснал, защото „е бил отвратен““. Според Хадази, строителните работници са подложени на строги правила: „телефоните им се конфискуват и се отправят заплахи, когато влизат в помещенията“.

„Е, ако това е ферма, тогава е много странна“, написа Хадази във Facebook.

Според описанието му, снимките показват, че „под настилката на парка е инсталиран нагревателен кабел, за да не се налага премиерът да почиства снега сам (настилката се превърна в най-скъпата възможна калдаръмена настилка)“.

Допълнителни снимки показват подземен коридор, облицован с тухли, който свързва сградите.

През уикенда Хадази дори организира обиколка на Хатванпуста. По време на първото такова посещение заинтересованите участници можеха да надникнат във внимателно оградената територия от стълбище.

Няколко хиляди души се присъединиха към обиколката, всички нетърпеливи да видят с очите си дали независимият депутат е прав: дали това наистина е незавършена ферма, принадлежаща на бащата на Орбан, или по-скоро бароков замък за сина на Орбан – с библиотека, алея, параклис, палмова градина, соларна електроцентрала, фонтани, подземен гараж, езерце и частен зоопарк.

Унгарските журналисти сравниха атмосферата в имението с тази от момента, в който протестиращите за първи път нахлуха в селската къща на бившия украински президент Виктор Янукович през 2014 г., за да видят с очите си дали тоалетната му наистина е била от злато.

Майка насърчила петгодишния си син да заобиколи опашката от коли, дълга поне 2 километра, казвайки му: „Хайде да видим зебрите!“ Екзотичните животни били толкова много, че дори набързо издигнатият землен насип, полицейската охрана, мобилните огради и четириколките не са били достатъчни, за да държат зебрите, антилопите и биволите далеч от любопитните зрители.

Строителите на Орбан са разрушили класически архитектурни паметници, за да построят на тяхно място селска резиденция.

Въпреки че членове на правителството и самият Виктор Орбан многократно са заявявали, че, противно на новините, имението Хатванпуста е просто фермата на бащата на министър-председателя, енергийни сертификати, получени от депутат, показват, че е бил поискан официален енергиен сертификат и за жилищна сграда.

Петер Магяр, лидер на опозиционната партия „Тиса“ и основен съперник на Орбан в предстоящите избори, вече обеща, че ако дойде на власт, Държавната сметна палата ще започне разследване на имуществото на всички бивши членове на правителството, длъжностни лица и техните близки роднини от последните 20 години. Той посочи, че разследването ще обхване и имението на Виктор Орбан в Хатванпуста.

„Националната служба за възстановяване и защита на имуществото ще може да изисква цялата информация от разрешаващите органи и службата за опазване на културното наследство, както и да разпитва инвеститори и работници, наети на строителния обект на Виктор Орбан“, каза Магяр.

Следва да се отбележи, че през последните месеци унгарците протестираха срещу редица решения на Орбан. По-специално, бяха организирани демонстрации в знак на протест срещу законопроект, насочен срещу обществени организации и независими медии, както и срещу закон, забраняващ ЛГБТ прайда.

След приемането на закона, забраняващ ЛГБТ прайда, унгарският парламент одобри и изменения в Основния закон, които, наред с другото, ограничават правата на ЛГБТ общността.

Всички опозиционни партии бяха против приемането на изменението на Основния закон на Унгария. Освен това в Будапеща се проведоха масови протести срещу него.

Междувременно законопроектът, озаглавен „За прозрачността на обществения живот“, ще позволи на Службата за защита на суверенитета да включва в черен списък организации, които получават чуждестранно финансиране, включително безвъзмездни средства от ЕС. Службата ще може да направи това, ако счете, че организациите представляват „заплаха“ за националния суверенитет.

Източник: БГНЕС    
Виктор Орбан Хатванпуста Имение Акош Хадази Протести
